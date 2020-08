I LEDELSEN: Alexander Kristoff leder poengkonkurransen etter den første etappen. Foto: Christophe Petit-Tesson / Pool EPA

Kristoff om den grønne trøyen: – Vil prøve å få en del poeng

Alexander Kristoff (33) kjørte seg rett inn i både den gule og den grønne trøyen etter lørdagens etappeseier i Tour de France. Mens han trolig må gi slipp på den gule etter søndagens etappe, kan årets Tour være Kristoffs store mulighet til å ta den grønne.

Den grønne poengtrøyen har nærmest vært reservert for Peter Sagan de siste årene, med seieren til slovaken syv av de siste åtte årene. Kristoff har i en årrekke vært blant de beste spurterne som har deltatt i Tour de France, og har også blitt nummer to i både 2014 og 2018.

– Jeg har aldri vært nær ved å vinne den grønne tidligere fordi Peter har vært så langt foran, sier Kristoff på pressekonferansen etter etappen.

– Jeg har blitt nummer to to ganger tidligere, men det var et hav av poeng bak. Dette er kanskje en spesiell Tour. Mye kan skje. Jeg vil prøve å få en del poeng. Ikke nødvendigvis fordi jeg tenker på å vinne den grønne trøyen, men det er viktig for at jeg får spurtet på de innlagte spurtene på fjelletappene også for å holde spurtbeina våkne. Vi får telle opp til slutt, så får vi se om jeg er i nærheten eller ikke, sier han.

Kristoff var forholdsvis kategorisk på at han ikke hadde planer om grønn trøye på pressekonferansen fredag ettermiddag. Etter etappeserien lørdag virket han noe hakket mer åpen for å se an situasjonen underveis.

På lørdagens etappe sanket 33-åringen ni poeng på den innlagte spurten og 50 poeng for å være førstemann i mål. Dermed leder han poengkonkurransen med sine 59 poeng, 29 poeng foran Mads Pedersen og 30 poeng foran nevnte Sagan.

Søndagens etappe vil etter alle solemerker være for hard for Kristoff og de fleste av spurterne, og istedenfor kan den innlagte spurten etter 15,5 kilometer vise seg å bli et viktig punkt for å plukke poeng. Det deles ut 20 poeng til rytteren som er først gjennom spurtpunktet.

Eurosport-kommentator Jørn Sundby tror Kristoff kan ha en mulighet til å kjempe videre fremover om den grønne trøyen, som Thor Hushovd vant i både 2005 og 2009.

– Det bør være en løype som kan passe Kristoff. Det er klart at det er vanskelig å hanskes med en Sagan som går etter den trøya, men vi fikk i hvert fall et klart svar på at vi kan glemme Wout van Aert med tanke på den trøyen. Det hadde vært moro å prøve å gi Sagan skikkelig fight da, sier Sundby til VG.

– Jeg tror ikke Kristoff var med på den innlagte spurten bare for moro skyld. Jeg tror han har en plan når han går etter en slik spurt, så vi får se. Det blir spennende, sier ekspertkommentator Henrik Evensen videre.

Selv etter lørdagens seier er det liten tvil om at Sagan fremdeles har favorittstempelet på seg i kampen om den grønne trøyen, men Sundby påpeker at Kristoff nå ikke har noe å tape etter lørdagens drømmestart.

– Vi er i en situasjon hvor vi ikke vet hvor lenge rittet vil vare. Det kan også være et par positive tester og så vil folk ryke ut. Det kan dukke opp muligheter selv om han ligger på andre-, tredje- eller fjerdeplass i en konkurranse. Jeg tror definitivt Kristoff har et halvt øye på den trøyen, og han har jo helt frie tøyler. Han har ikke noe å tape her, i hvert fall ikke nå som han har vunnet en etappe og vært i den gule trøyen.

Publisert: 30.08.20 kl. 12:13

