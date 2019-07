SEKS: Det er rekordmange nordmenn som stiller til start i Tour de France, og både Edvald Boasson Hagen, Odd Christian Eiking, Alexander Kristoff, Amund Grøndahl Jansen og Vegard Stake Laengen har vinnersjanser. Foto: Heiko Junge / NTB scanpix

Disse Tour-etappene kan ende med norsk seier

Årets Tour de France skiller seg ut fra tidligere utgaver, og har flere norske vinnersjanser enn noensinne.

Det har selvsagt noe å gjøre med at hele seks nordmenn stiller til start. Den forrige norske «rekorden» var fire.

Nå er både Edvald Boasson Hagen, Alexander Kristoff, Sven Erik Bystrøm, Amund Grøndahl Jansen, Vegard Stake Laengen og Odd Christian Eiking med. Et vidt spekter av ryttere som kan hevde seg på mange forskjellige etapper.

For om du bare er interessert i å se etapper der de norske gutta kan krysse streken først, er dette etappene du bør benke deg ned for:

1. etappe, Brussel - Brussel, 6. juli

Den aller første etappen er en spurtetappe, og der har vi to kjente navn som kan prøve seg: Alexander Kristoff og Edvald Boasson Hagen.

Kristoff er den største favoritten av de to. Han vant som kjent på Champs-Élysées i fjor, dog uten at de aller største spurtkanonene var til stede. Nå er alle der, men avslutningen på den 1. etappen passer derimot Kristoff bra, med en liten stigning (4%) opp mot mål.

– Jeg tror det er en god mulighet for Kristoff fordi det er en nervøs og stresset avslutning der mye kan skje. Det kan bli velt, og opptrekkstog kan miste hverandre. 1. etappe er alltid stress, så jeg tror Kristoff har en brukbar mulighet, sier Eurosports sykkelkommentator Jørn Sundby.

Målstreken kommer også brått på rundt en slak høyresving. Det betyr at det er opp til hver enkelt spurter å dra til på rett tidspunkt, og der kan Kristoff ta storeslem. Det vil i så fall bety gul trøye.

For Dimension Data skal Giacomo Nizzolo være mannen de går for, men avslutningen passer også Boasson Hagen godt, og det vil nok trolig være et tohodet Dimension Data-troll som spurter side om side på den første etappen.

KAN VINNE: Kristoffer Halvorsen (t.v.) klarte ikke snike seg med i Ineos sin Tour-tropp, men Alexander Kristoff og Edvald Boasson Hagen har muligheter allerede på den første etappen. Foto: Berit Roald / NTB scanpix

2. etappe, Brussel (lagtempo), 7. juli

Allerede på dag nummer to har vi en kjempefavoritt i den norske mesterskapstrøya.

Amund Grøndahl Jansens Jumbo-Visma er nemlig regnet som den aller største favoritten, med tempohester som Wout Van Aert, Tony Martin og Steven Kruijswijk i spissen. Om Dylan Groenewegen i tillegg skulle falle av tempotoget, kan det også bety Grøndahl Jansen i gult. Det forutsetter dog at han fortsetter spurten sin etter opptrekket til Groenewegen på lørdag.

– Jeg tror Jumbo-Visma er et av 4–5 lag som kan vinne. Ineos er kanskje den aller største favoritten, men Jumbo kommer til å være i toppen. Det ble veldig jevnt i fjor, og da er det de som timer det best som tar det, sier Sundby.

TEMPO: Amund Grøndahl Jansen har kapasiteten til å kjøre en god lagtempoetappe. Her fra Paris-Nice tidligere i år. Foto: ANNE-CHRISTINE POUJOULAT / AFP

4. etappe, Reims - Nancy, 9. juli

En av de flatere etappene den første uken, og den siste kilometeren er rett fram på en bred paddeflat vei. Det betyr spurttog i aksjon og garantert en massespurt.

Alexander Kristoff er nok Norges eneste håp denne dagen, da Dimension Data har sagt at Boasson Hagen skal kjøre opptrekk på slike etapper.

– Selve spurten passer kanskje ikke så bra for Kristoff. Det er 1,8 kilometer fra siste sving til målstreken, og det går slakt nedover. Det betyr veldig stor fart. Samtidig så er det en 4. kategori 15 kilometer før mål, og det er ikke sikkert at Groenewegen, for eksempel, blir med over der. Holdbarheten kan komme ham til gode på denne etappen, mener Sundby.

RYKKER FREM: Alexander Kristoff skulle egentlig kjøre opptrekk for Fernando Gaviria, men colombianeren er ute med en kneskade. Det betyr at UAE skal kjøre for Kristoff i spurtene. Foto: Anders K. Christiansen

5. etappe, Saint-Dié-des-Vosges - Colmar, 10. juli

Den femte etappen er svært interessant med norske øyne, for her er det nok flere lag som øyner en mulighet for sine «puncheur»-ryttere, og Edvald Boasson Hagen beveger seg mer og mer inn i den kategorien. Jørn Sundby kaster også navnet til Odd Christian Eiking opp i vinnerbollen.

– Begge de to kan ønske å gå i brudd. Det som taler mer for Edvald er at det er rundt ti flate kilometer inn mot mål, og Edvald har vesentlig mer tempostyrke, og er bedre i en flat spurt, sier han.

Med en 2. kategori-stigning etter 140 kilometer, og en 3. kategori-stigning bare 19 kilometer før mål, er det lite trolig at de største spurtkanonene sitter med, og Eiking sin sjanse ligger nok der.

– Det er to tøffe stigninger der, så Eiking har en større sjanse til å komme seg velberget over de to. Begge to har mulighet, men finalen passer Edvald best. Hvis han er i form som Dauphiné bør han klare å henge med over, sier Sundby.

Det er med andre ord stor sannsynlighet for enten et spurtoppgjør i et utvannet hovedfelt, eller blant rytterne i bruddet. Boasson Hagen kan være med i begge scenarioene.

NORSK DAG? Edvald Boasson Hagen og Odd Christian Eiking, her fra VM i Bergen i 2017, kan begge finne på noe på den femte etappen. Foto: Marit Hommedal / NTB scanpix

7. etappe, Belfort - Chalon-sur-Saône, 12. juli

Ny spurtetappe, og her er det i hvert fall sikkert at det blir en massespurt. De eneste stigningene verdt å nevne kommer tidlig på etappen, og de siste 10 milene er flate.

Det er også årets lengste etappe, og hvem er god når resten av spurtfeltet er litt tunge i beina?

Alexander Kristoff.

– Det er en veldig typisk spurtetappe, men den er 230 kilometer lang. Det er klassikerlengde, og det taler for Kristoff, sier Sundby.

Dette er nok etappen Stavanger-karen har mest håp om vinne i starten av årets Tour. Edvald Boasson Hagen kan også gjøre det bra om han får kjøre for egne sjanser.

– Vi har sett tidligere at de (Boasson Hagen og lagkamerat Nizzolo) kan spurte begge to også, så de tar det nok litt dag for dag. De ser an hvem som er i form. Jeg tror og håper han får etapper der han får fri rolle, og kanskje får prøve seg på å gå en kilometer før mål, sier Sundby.

KLASSIKER: Kristoff har vist klassikerform i år, og spesielt seieren i Gent-Wevelgem var imponerende. Foto: Geert Vanden Wijngaert / TT NYHETSBYRÅN

8. etappe, Mâcon - Saint-Étienne, 13. juli

Det er en tung etappe, men ikke så tung at sammenlagtkanonene vil hamre til. Det vil antageligvis oppstå et enormt brudd på 20–30 mann, som igjen vil kjempe om seieren inn mot Saint-Étienne.

En nordmann som kan finne på å sitte i det bruddet er Odd Christian Eiking.

– Han kan både vinne den 8. og 9. etappen, for da er det store sjanser for at et brudd går inn. De er fryktelig vanskelig for feltet å kontrollere fordi det går opp og ned hele dagen. Eiking er god på «opp og ned», og da er dette etapper laget vil han skal prøve seg på, sier Sundby.

Wanty-Groupe Gobert-rytteren har gang på gang vist at han kan klatre, og avslutningen ligner på den han vant i Tour de Wallonie i fjor. 2.-plassen fra Giro di Sicilia i år var også meget sterk.

– Han har vist det tidligere at han kan være med å kjempe om seieren på slike etapper, sier Eurosport-kommentatoren.

KAN VINNE: Odd Christian Eiking har et reportoar vi ikke har sett av en nordmenn i Tour de France på evigheter. Foto: LUC CLAESSEN / Belga

10. etappe, Saint-Flour - Albi, 15. juli

Den tiende etappen er nok en etappe som kan ende i massespurt, og da er igjen Alexander Kristoff en het kandidat. Spurten går igjen bittelitt oppover, noe som kan være en fordel for UAE-spurteren.

– Denne etappen kan ende med massespurt, og da er det ikke garantert at alle spurterne er med inn, så det gir Kristoff større sjanser. Men det er ikke utenkelig at et brudd går inn heller, sier Sundby.

Det er kanskje også den etappen de mindre profilerte rytterne får slippe fri. For eksempel Vegard Stake Laengen eller Sven Erik Bystrøm.

– Det er siste etappe før hviledagen, sammendraget er antageligvis «satt», og det er nok ikke så mange som har lyst til å bruke krefter på å kontrollere etappen. Det er en veldig fin etappe for Bystrøm. Laget har også antydet at han skal få sjanser til å stikke av gårde, og da er dette en av de beste etappene, sier Sundby.

MULIGHETER: Den tiende etappen kan være en fin anledning for Sven Erik Bystrøm (t.h.) eller Vegard Stake Laengen (t.v.) til å stjele oppmerksomheten fra lagkaptein Alexander Kristoff. Foto: Fredrik Hagen / NTB scanpix

11. etappe, Albi - Toulouse, 17. juli

Den første etappen etter hviledagen blir antageligvis også en massespurt, og en ny mulighet for Alexander Kristoff.

Det er kupert terreng gjennom de 167 kilometerne, men spurten er så flat som den kan bli, og da blir det antageligvis en opptrekk-rolle for Boasson Hagen.

– Dette blir en ren spurtetappe, og bakkene er ikke særlig krevende. Det går nedover på slutten også, så det er en fartspurt, perfekt for Groenewegen og Viviani. Kristoff er ikke i nærheten av farten til de to, så han må treffe på andre ting for å slå dem, men det er selvsagt alltid en mulighet på spurtetapper, sier Sundby.

NÆRE: Alexander Kristoff var centimetere unna å vinne den 13. etappen i fjorårets ritt, men ble slått av Peter Sagan (t.h.). Foto: JEFF PACHOUD / AFP

12. etappe, Toulouse - Bagnères-de-Bigorre, 18. juli

To 1. kategori-fjell er mye å be om fra Odd Christian Eiking, men det er ikke helt umulig da målstreken er i bunn, og ikke på en fjelltopp.

Bergenseren må åpenbart gjøre det fra et brudd, men om ryttere som Alexey Lutsenko og Julien Alaphilippe ikke er der, kan det åpne opp muligheten for Eiking - som på ingen måte er håpløs utfor.

– Det er såpass langt fra siste bakken og inn til mål, at det er tvilsomt om sammenlagtlagene vil gjøre noe. Den er heller ikke nødvendigvis for tung for Eiking. Er han i form så takler han det, sier Sundby.

DEBUTERER: Odd Christian Eiking vinket til Tour de France-publikumet for første gang på lagpresentasjonen torsdag. Foto: Thibault Camus / TT NYHETSBYRÅN

16. etappe, Nîmes - Nîmes, 23. juli

Etter et par knallharde fjelletapper skal rytterne ned på flata igjen etter den andre hviledagen, og her er det antageligvis flere av spurterne som begynner å kjenne det i beina.

Det er i den siste uka at Alexander Kristoff virkelig kommer til sin rett, og den 16. etappen er nok en annen etappe han har ringet rundt i sin «roadbook».

– Her kan en del av spurterne være ute på grunn av tidslimit, skader, sykdom og form. Det er absolutt muligheter for Kristoff der. De spurterne som er igjen er også mye mer møre, og det er en fordel for nordmannen, sier Sundby.

For alt vi vet kan Giacomo Nizzolo ha røket ut på tidsgrensen i løpet av uken i forveien, og da er Edvald Boasson Hagen også en soleklar kandidat på denne etappen.

NY SPURT: Edvald Boasson Hagen (foran) og Alexander Kristoff har kjempet mot hverandre i utallige spurter. Den 16. etappen kan være en mulighet for de begge. Foto: Tor Erik Schrøder / NTB scanpix

17. etappe, Pont du Gard - Gap, 24. juli

Kanskje det skal lykkes denne gangen, Edvald Boasson Hagen?

I 2011 ble han spurtslått av Thor Hushovd på den 16. etappen, og siden det har Gap stått med gullskrift i norsk sykkelhistorie.

Derfor kan det nok fort hende at flere nordmenn har lyst til å prøve seg. Odd Christian Eiking kan igjen gi gass her. Og er dette dagen Amund Grøndahl Jansen får gå for egne muligheter, kanskje? Sven Erik Bystrøm kan også få prøve seg inn til «norske» Gap.

– Det er ingen etappe som kan gjøre utslag i sammendraget, og ikke blir det spurt, og det er heller ikke en etappe der klatretrøya er spesielt ivrig. Dette blir bruddseier. Så får vi bare håpe at én nordmann er med hvert fall, sier Sundby.

– Om Kruijswijk og Groenewegen er ute av det kan Grøndahl Jansen være aktuell her. Han har sykla så bra i det siste, og vist at han kan være med å kjempe i finaler. Så hvis Groenewegen ikke har lyktes, og Kruijswijk er for langt bak i sammendraget, så må de begynne å tenke på å slippe han løs, sier Sundby.

Det hadde i alle fall vært litt av et scenario, om Eiking, Boasson Hagen, Bystrøm eller Grøndahl Jansen kom side om side inn på oppløpet i Gap, åtte år senere.

REVANSJE: Edvald Boasson Hagen var så nær triumf i Gap i 2011. Nå vant han så klart etappen dagen etter, men spurten mot Thor Hushovd ligger nok i bakhodet når målstreken atter en gang er i Gap. Foto: IAN LANGSDON / EPA

21. etappe, Rambouillet - Paris Champs-Élysées, 28. juli

Tour de France sin gulrot er også en dag for nordmenn. Thor Hushovd og Alexander Kristoff har begge vunnet der, sistnevnte senest i fjor.

Kan han følge opp i år?

– Vi tar gjerne en «repeat». Det er ingen tvil om at det er fullt mulig. Folk kommer til Paris med tunge bein, og med tre tøffe fjelletapper rett før, så da er mange av spurterne sikkert borte også. Resten er antageligvis rimelig møre. Kristoff utnyttet det i fjor, kan gjøre det i år også, sier Sundby.

Edvald Boasson Hagen har også vært veldig nære flere ganger, og har nok ekstremt lyst til å bli den tredje nordmannen til å krysse den siste målstreken i Tour de France først.

– Han var nok en bedre spurter for noen år siden, men han er god på timing, og det er viktig på den spurten der. Han er et stykke ned på lista, og det er mye som skal klaffe, men en gang i blant skjer det noe spesielt på den etappen, sier Eurosport-kommentatorene.

ENDELIG: Etter en lang hard Tour klarte endelig Alexander Kristoff å krysse målstreken først, på den gjeveste etappen av de alle. Foto: Laurent Cipriani / TT NYHETSBYRÅN

Publisert: 06.07.19 kl. 09:26