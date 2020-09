Dansk etappeseier i Touren: Søren Kragh vant etter smart angrep

De fleste ventet på et nytt spurtoppgjør mellom Peter Sagan og Wout van Aert, men med tre kilometer angrep Søren Kragh (26) og holdt unna til mål på den 14. etappen i Tour de France.

– Jeg har ikke ord. Jeg har drømt om dette, men det er alltid vanskelig å si at man er god nok før du har gjort det. Jeg er full av følelser, sier Kragh i et intervju vist på Eurosport.

Seieren er danskens første i Tour de France, og sørger for at danskene nå har vunnet 20 etapper i Tour de France - én mer enn Norge.

– Jeg hadde veldig gode bein hele dagen. Du vet aldri hvordan de andre føler seg, men beina mine føltes gode ut hele dagen. Jeg gikk bare for det, sier han.

Det er Sunwebs andre etappeseier i årets Tour de France, etter at Marc Hirschi vant den tolvte etappen tidligere i uken.

– Det er utrolig. Vi hadde ikke forventet å gjøre det så bra. Vi er her med det yngste laget i Touren, tror jeg, så vi er også her med tanke på fremtiden. Vi er superglade, sier Kragh.

Lagkameraten og landsmannen Casper Pedersen ble nummer fem på etappen, mens Hirschi ble nummer ti og sørget for at Sunweb fikk en strålende dag.

DANSK SEIER: Søren Kragh kunne juble for seier på den 14. etappen. Foto: STEPHANE MAHE / POOL

Like før toppen av Col du Béal sprakk det opp bak i hovedfeltet. Alexander Kristoff (UAE Team Emirates) og Edvald Boasson Hagen (NTT Pro Cycling) var begge på feil side, og selv ikke et hardtarbeidende Deceuninck - Quick-Step klarte å få gruppen, med Sam Bennett, opp igjen til feltet.

Etter rundt 50 kilometers jakt på feltet ga de til slutt opp, etter at at Bora-Hansgrohe og CCC hadde sørget for å holde avstanden stabilt over ett minutt i lang tid.

Dermed var feltet redusert til rundt 90 ryttere da de kom inn i Lyon, hvor to bakker på de siste tolv kilometerne innbød til angrep. Sunweb var på offensiven med både Tiesj Benoot og Marc Hirschi, men det hele samlet seg med tre kilometer igjen.

I det perfekte øyeblikket gikk da Søren Kragh til. Ingen fulgte dansken, og feltet ble etter hvert sittende å se på hverandre. Dermed kunne han krysse målstreken i ensom majestet, 15 sekunder foran feltet.

Der spurtet Luka Mezgec (Mitchelton-Scott) inn til andreplass, med Simone Consonni (Cofidis) på tredjeplass.

KJØRTE I BAKKENE: Bora og CCC sørget for at flere av de beste spurtene ikke kom inn med hovedfeltet. Foto: BENOIT TESSIER / X07241

Som på den syvende etappen, som ble vunnet av Wout van Aert (Jumbo-Visma), satte Bora-Hansgrohe full fart i stigningene på den 14. etappen i årets Tour de France og hektet av de fleste spurterne.

På den syvende etappen utnyttet ikke Peter Sagan sjansen til å rykke fra Sam Bennett i poengkonkurransen på grunn av kjedeproblemer i avslutningen, og etter at han ble deplassert på den ellevte etappen lå han plutselig 68 poeng bak Bennett.

Før lørdagens etappe ledet Bennett med 66 poeng og allerede på den innlagte spurten tok Sagan fem poeng innpå etter et angrep sammen med lagkameraten Max Schachmann.

Med 50 poeng til etappevinneren i mål hadde Sagan muligheten å krype helt opp i ryggen på Bennett, men med fjerdeplass på etappen ble det ikke fullklaff for Bora og Sagan er fremdeles 43 poeng bak.

