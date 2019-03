– IKKE IDEELT: Det sier sykkelpresidenten om det ene punktet i kontrakten han selv signerte med Uno-X i fjor sommer. Foto: Scanpix / faksimile

Sjekker mulig salg av landslagsplasser i sykkelavtale

VØYENENGA (VG) Kontrollkomiteen i Norges Cykleforbund stiller spørsmål ved at en sponsor har sikret seg fire av seks plasser i flere U23-ritt med landslaget. Nå skal jurister i Norges idrettsforbund se på saken.

Det var i fjor sommer at drivstoffselskapet Uno-X gikk inn med millionstøtte til et kriserammet sykkelforbund.

Sykkel-VM var da historie og pengekassen var bunnskrapt i forbundslokalene like nord for Sandvika, utenfor Oslo.

«Gigantavtale» skrev TV 2 på sine nettsider. Nisjenettstedet Procycling skrev sin første sak under tittelen «Uno-X redder U23-satsingen».

Uno-X er mest kjent for å drive bensinstasjoner over hele Norge. Men de driver også et lite norsk sykkellag. Laget, bestående av unge talenter, befinner seg på nivå tre i sykkelsporten og kalles gjerne kontinentallag.

I avtalen som ble signert i juni i fjor, lover drivstoffselskapet Uno-X å spytte millioner inn i norsk sykkelsport. En av motytelsene: Selskapets sykkellag blir sikret minst fire av seks plasser i flere utvalgte U23-ritt med landslaget gjennom sesongen.

Det er kontroversielt: For i lovverket til norsk idrett, heter det at sportslige vurderinger – ikke kommersielle – skal ligge til grunn for laguttak.

Eller sagt på en annen måte: Landslagsplasser skal ikke være til salgs.

– Avtalen er viktig for oss økonomisk. Men så er det ikke noe problem for oss å si at det punktet som vises til ikke er ideelt. Vi forstår derfor at spørsmålet blir stilt, sier sykkelpresident Jan-Oddvar Sørnes til VG.

– Det ble tatt en vurdering da vi var i dialog med Uno-X. Det hele handlet om å få norsk sykkelsport opp igjen, og sikre et tilbud til U23-gruppen, som man ellers ikke ville vært i stand til, sier han.

Kontrollkomiteen i Norges Cykleforbund er blant dem som har reagert på den såkalte Uno-X-avtalen. I et brev signert 15. oktober i fjor, stilles det spørsmål ved om avtalen kan være i strid med lovverket til norsk idrett.

«Kontrollkomiteen ber styret om dette kan være forfordelende i forhold til landslagsplasser for øvrige ryttere. Kontrollkomiteen etterlyser styrets vurdering og diskusjon knyttet til forutsetningene for avtaleinngåelsen, og i hvilken grad juridisk seksjon i NIF har vært rådført i denne saken om punktene er i strid med NIFs lov (paragraf 1–2 og 13-2)» heter det i brevet som VG har fått tilgang på.

To av kontrollkomiteens tre medlemmer skrev under på brevet.

Avtalen strekker seg over tre år og trer i kraft i disse dager. Kontrollkomiteen har nå bestemt seg for å avvente og se hvordan laguttak praktiseres fremover.

Jan-Oddvar Sørnes bekrefter at Norges idrettsforbund aldri ble rådført da avtalen ble signert. De siste par ukene har det imidlertid skjedd noe: NIF har nå fått oversendt avtalen for en vurdering.

– Vi har en god dialog med sykkelforbundet, og vil se nærmere på avtalen når juridisk avdeling har kapasitet til det. Det har de ikke akkurat nå, siden idrettstinget og Henrik Kristoffersen-saken har førsteprioritet, sier generalsekretær Karen Kvalevåg.

– Dersom dere mener at den bryter med NIFs lov, kan man da komme seg ut av slike avtaler eller må man bare stå i det og ta lærdom?

– Vi vet ikke om det er et brudd. Men om det er et brudd, så må det må behandles deretter. Det er jo ikke greit å bryte NIFs lov. I så fall må vi finne ut av hvordan vi kan løse det, sier hun.

I ledelsen til Norges Cykleforbund er man tydelig på at den aktuelle avtalen er svært viktig for økonomien i norsk sykkelsport.

– Det ideelle er at vi har økonomiske muskler nok til ikke å være avhengig av en slik avtale, men helhetlig sett: Hva skulle norsk sykkelsport vært uten bidraget fra Uno-X? De sponser en bråte ritt, lag og er en enorm motor i norsk sykkel nå, sier sykkelpresident Jan-Oddvar Sørnes.

Sportssjef Hans Falk mener at det aktuelle punktet ikke har noen praktisk betydning, rett og slett fordi Uno-X er det laget med flest og best U23-ryttere i Norge i dag.

– Om jeg har bruttotropp på 12 ryttere i hodet, så er jo åtte-ni av dem allerede fra Uno-X. Jeg vil sikre meg at jeg har dem tilgjengelig også. Hadde vi hatt et landslagsopplegg der vi ikke har tilgang til noen av Uno-X-rytterne, så hadde vi hatt et dårligere lag. Alle uttak gjøres av NCF og min oppgave er å ta ut det beste laget, ikke nødvendigvis de 6 sterkeste rytterne men de 6 som skaper et slagkraftig lag, med utgangspunkt i den typen konkurranse som skal gjennomføres, sier Falk.

DET OMSTRIDTE PUNKTET: Det er punkt 2.3 i avtalen mellom Uno-X og sykkelforbundet som fikk kontrollkomiteen til å reagere i høst. Foto: FAKSIMILE

Sykkelforbundet har hele tiden vært åpen om avtalen de har signert. Media får tilgang på avtaleteksten, sladdet for økonomiske opplysninger, ved personlig oppmøte på forbundets kontorer.

Generalsekretær Eystein Thue Stokstad mener åpenheten fungerer som en sikkerhetsventil.

– I praksis fungerer dette bra. Det er de beste rytterne som blir tatt ut, sier han.

– Men da er det jo ikke behov for denne omstridte klausulen? Da kan den bare slettes?

– Dette handler også om tilgjengeligheten på ryttere for vår del. Det er ikke en selvfølge at vi har tilgjengelig alle rytterne vi ønsker oss til et landslag. Du må huske at dette er Nations Cup-ritt, og at det ikke er en selvfølge at de beste rytterne vil sykle på landslaget i alle disse rittene, da vi må ta hensyn til hver enkeltutøvers helhetlige sesongplan for å optimalisere deres utvikling. Så kan du spørre «Hvorfor er punktet med i avtalen da?». Hovedgrunnen er nok at Uno-X skal følge at de har noe konkret igjen fra avtalen når de bruker så mye penger på det.

– Har dere solgt landslagsplasser?

Stokstad tar en kort pause, før han svarer «nei».

– Jeg synes det er litt mer komplekst enn å si at vi har solgt landslagsplasser. Hadde det stått at Uno-X skulle få delta i mesterskap, så kan jeg være enig med deg. Men dette dreier ikke om de store mesterskapene, men om Nation Cup-ritt, sier Stokstad.

– Kan ikke dette punktet også gjøre det mer attraktivt for ryttere å velge Uno-X fremfor de andre kontinentallagene?

– Det som gjør et lag attraktivt er fremst de økonomiske og sportslige opplegget. I mange år var Joker det mest attraktive. Det var førstevalget for de fleste ryttere. Men det er viktig å presisere at det er ikke noen selvfølge at man kommer på landslaget bare fordi man tilhører Uno-X. NCF gjør uttakene og her går det kun på sportslige grunner, ikke hvilket lag/klubb man tilhører.

Generalsekretæren møtte VG i lokalene til sykkelforbundet, sammen med sykkelpresidenten, denne uken.

Sørnes understreker at de faglige rådene fra sportssjef Hans Falk har veid tungt i denne saken.

– Avtalen er spesiell. Jeg har null problem med å la meg sitere på at punktet i avtalen det vises til ikke er ideell. Derfor var offentlighet rundt avtalen viktig. Men i den situasjonen vi var i, så var det nødvendig. Uno-X har utvikling og U23 i forretningsmodellen sin. Samtidig har de andre lagene færre U23-ryttere. Så i praksis vil dette være uproblematisk, mener sykkelpresidenten.

DETTE SIER NIFs LOV:

§ 13-2.Idrettens frie stilling

(2) Organisasjonsleddene skal beholde bestemmende myndighet over alle forhold knyttet til medlemskapet og den sportslige aktiviteten.

DETTE SIER NCFs AVTALE MED UNO-X:

«Uno-X har rett til følgende uttak via Uno-X Norwegian Development Team hvis laget har ryttere tilgjengelig:

– Gent-Wevelgem: 4 ryttere

– Ronde van Vlaanderen Beloften: 4 ryttere

– ZLM Tour: 4 ryttere

– Course de la Paix Grand Prix P. S: 5 ryttere

– Tour de l’Avenir: 4 ryttere»