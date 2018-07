Van Avermaet i gul trøye etter belgisk stjerneduell

Publisert: 09.07.18 17:31 Oppdatert: 09.07.18 18:10

CHOLET (VG) Movistar skuffet og Nairo Quintana tapte enda mer tid til Chris Froome og Richie Port etter mandagens lagtempo i Tour de France. Greg van Avermaet (BMC) overtok den gule ledertrøya i rittet.

Det skjedde etter at BMC – som er truet av nedleggelse etter sesongen i mangel av en sponsor - vant kraftprøven over 35,5 kilometer i Cholet.

Philippe Gilbert (Quick Step) var lenge en reell trussel, men det holdt ikke til slutt.

– Den siste rytteren Philippe ønsker at skal vinne, er nettopp Greg van Avermaet, sa TV 2-ekspert Thor Hushovd like før Quick Step gikk i mål.

Van Avermaet og Gilbert kommer begge fra Belgia. Begge har syklet for Lotto og BMC. Rivaliseringen mellom de to landsmennene, som er like som ryttertyper, har vært intens i en årrekke.

– Det var et mål å få den gule trøya én gang i løpet av den første uken. Jeg har gjort det én gang før, og det føltes utrolig, sier Greg van Avermaet i Cholet.

– Dette gjør at vi er tilbake igjen, sier lagkamerat Richie Porte og tenker på sin egen posisjon i sammenlagtkampen.

Topp 10 i mål etter 35 km lagtempo: 1. BMC 38:46

2. Sky, +4

3. Quick Step, +7

4. Mitchelton-Scott, +9

5. Sunweb, +11

6. EF Education First, +35

7. Bora-Hansgrohe, +50

8. Astana, +51

9. Katusja, +52

10. Movistar, +53

...

13. LottoNL-Jumbo, +1:15

15. UAE Team Emirates, +1:39

20. Dimension Data, +1:53

Movistart-nedtur

Blant lagene som også imponerte var Team Sky (Froome) og Mitchelton Scott (Yates).

Stjernemannskapet til Movistar - med Nairo Quintana, Alejandro Valverde og Mikel Landa i stallen - leverte på sin side ingen imponerende forestilling. I mål var laget 49 sekunder bak Team Sky og Chris Froome og 53 sekunder bak BMC.

Sammenlagt (gul trøye) etter 3 av 21 etapper: 1. G. Van Avermaet (BMC)

2. T.J. Van Garderen (BMC) s.t.

3. G. Thomas (SKY) +3

4. P. Gilbert (QST) +5

5. B. Jungels (QST) +7

6. J. Alaphilippe (QST) +7

7. T. Dumoulin (SUN) +11

8. S. K. Andersen (SUN) +11

9. M. Matthews (SUN) + 11

10. R. Uran (EFE) +35

...

11. R. Majka (BOR) +50

13. J. Fuglsang (AST) +51

14. R. Porte (BMC) +51

15. I. Zakarin (KAT) +52

16. A. Valverde (MOV) +53

17. M. Landa (MOV) +53

18. C. Froome (SKY) +55

20. A. Yates (MTS) + 1:00

22. V. Nibali (TBM) +1:06

25. R. Bardet (AG2R) +1:15

59. N. Quintana (MOV) +2:08

Det betyr i all korthet at Quintana nå ligger ett minutt og 23 sekunder bak Froome i sammendraget. Froome ligger på sin side to små sekunder bak duoen Valverde/Landa.

Bahrain-Merida-laget til Vincenzo Nibali gjorde også en svært slett figur.

– Det var en god tid for oss. Vi startet tidlig, så det er fortsatt mange som kan komme. Men vi bør være fornøyd, oppsummerte Chris Froome overfor et knippe journalister i målområdet i Cholet, mens han hang over styret sitt.

Også i dag måtte Froome og Team Sky tåle kraftig piping fra publikum gjennom den drøyt tre mil lange løypa.

UAE-laget til Alexander Kristoff leverte en hederlig innsats i ettermiddag, selv om nordmannen ikke virket veldig fornøyd etter målgang. Laget kjører for Dan Martin i sammendraget.

– Om du hadde sagt før start at jeg bare ville være 40 sekunder bak Froome etter lagtempoen, så hadde jeg vært veldig fornøyd, smilte Martin etter målgang i dag.

Utgangspunktet før etappen var kort fortalt følgende: Sammenlagtkanoner som Chris Froome (Sky), Richie Porte (BMC) og Adam Yates (Mitchelton Scott) hadde mistet 51 sekunder til de beste på grunn av et uhell på årets første Tour de France-etappe.

Nairo Quintana (Movistar) lå på sin side hele ett minutt og femten sekunder bak teten.

Den avstanden har økt etter mandagens 35,5 kilometer lange lagtempo i Cholet.