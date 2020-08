ANDRE NORDMANN: Kun Thor Hushovd har tidligere båret den gule trøya i Tour de France som nordmann. Her gjør Kristoff det samme i Nice lørdag. Foto: CHRISTOPHE PETIT TESSON / POOL

Hemmelig treningsplan bak Kristoffs triumf: – Beste jeg har sett

NICE (VG) Alexander Kristoff (33) har ifølge hans egen trener aldri spurtet bedre enn han gjorde i Frankrike lørdag kveld. Hemmeligheten er snart ett år gammel.

Det avslører Stein Ørn overfor VG, etter at han hadde sett Kristoff feie all motstand av banen på strandpromenaden i Nice.

Nordmannen vant med en sykkellengde ned til nestemann og tok sin fjerde etappeseier i Tour de France. Den sikret ham også gul ledertrøye i Tour-en for første gang i karrieren.

– Jeg er 33 år gammel og har fire barn hjemme. Tross det vinner jeg i verdens størte ritt. Så det gir håp til alle, antar jeg. Men jeg er stolt over å vinne i dag. Det kunne ikke blitt bedre. Den gule trøya er en bonus. Jeg er stolt og ydmyk over å bære den for første gang i karrieren, sier Kristoff til VG i Frankrike.

Hjemme i Norge satt trener Stein Ørn – tydelig rørt.

– Dette er det beste jeg har sett av Alexander i en spurt noensinne. Han motbeviser seg selv og sin egen påstand om at han har blitt tregere. Det er bare tøys og det har jeg sagt til ham mange ganger på trening. Han viser ikke bare hurtighet og aggressivitet, men også en formidabel evne til å gjøre de rette valgene, sier han til VG.

Og så drar han frem et hemmelig kort fra ermet:

– Vi har jobbet med dette i et år nå. Det handler om å få opp muskelkapasiteten hans gjennom et nytt treningssystem. Teknisk har det også vært en justering før han reiste ned over. Han er veldig godt forberedt, men jeg hadde aldri trodd at han skulle klare dette, sier Ørn.

– Kan du utdype hva endringen består i?

– Jeg vil ikke si så mye om det, men vi har jobbet med å stimulere musklene på en måte som jeg tror er veldig viktig. I dag så du en annen evne til å gjøre små akselerasjoner enn hva han har gjort før. Det er en konsekvensen av en helt nyt treningsmetodikk som vi har holdt på med i et år. Det er kjekt å se, sier treneren.

– Hva er inspirasjonen?

– Samspillet mellom muskler og nervesystemet.

– Skjer det gjennom deg som lege, eller gjennom en ekstern person?

– Nei. Det har vært en prosess. Men det er bare ett av mange elementer i dag. Han gjør også veldig mange riktige valg selv.

Stein Ørn og Alexander Kristoff har tidligere vært svært åpne om hvordan de jobber. Det utdypet Ørn blant annet i en VG-artikkel foran seieren i Flandern rundt allerede i 2015.

– Hvorfor er du så hemmelighetsfull nå?

– Fordi vi har offentliggjort alt han har gjort som har vært bra treningsmessig tidligere. Dette trikset holder vi for oss selv en stund til, smiler Ørn.

Alexander Kristoff var ett stort glis etter målgang lørdag kveld. Han fortalte om hvordan han rangerte seieren over den forrige i Tour de France – på mektige Champs Elysees i 2018 – og at UAE-laget nå får en helt annen ro tidlig i årets ritt.

Et døgn tidligere hadde han imidlertid fortalt VG at han ville bli overrasket om han «smacket til og vant lørdagens åpningsetappe».

INGEN KYSS, KLAPP OG KLEM: Coronatiltakene sikrer god avstand også på podiet i Tour de France. Her er Kristoff lørdag kveld. Foto: STUART FRANKLIN / POOL

Det gjentok han etter seieren:

– Jeg er litt overrasket over at jeg vant i dag, men eg følte meg bra og hadde en god posisjon. Det overrasket meg hvor enkelt jeg fikk posisjonen, men det kan endre seg fra dag til dag. Men det gir meg selvtillit foran det som skal skje videre.

– Beskriv spurten din?

– Jeg holdt meg på hjulet til Peter Sagan som er god i slike finaler, men mistet ham med fem hundre meter igjen. Deretter gikk jeg på hjulet til Cees Bol (Sunweb), som startet litt for tidlig. Han endte opp med å bli et godt opptrekk for meg. Da han mistet fart hadde jeg fortsatt gode bein. Med 50 meter igjen var jeg ganske trygg. Jeg kan ikke beskrive følelsen… Jeg har følt meg bra på spurttreningene i det siste, så forhåpentligvis kan jeg konkurrere utover i rittet også, sier Kristoff.

TRENER: Stein Ørn, hjemme i Stavanger. Bildet er fra tiden i Katusja, i dag sykler Kristoff for UAE. Foto: Carina Johansen

Stein Ørn svarer «alt, absolutt alt» når VG spør hva lørdagens seier betyr for 33 år gamle Kristoff.

– Ingen har forventet noe av ham. Karrieremessig er det helt avgjørende, siden han avskrives av alle hele tiden, mener en stolt trener hjemme i Stavanger.

– Er du rørt i kveld?

Ørn tar en kort pause før han svarer:

– Ja. Det er jeg. Dette er så stort. Det er en sesong med få muligheter. Det å klare dette etter så langt tid… I sykkelsporten som i alle andre idretter er prestasjoner ferskvare. Med den måten han spurter på i dag, så viser han at han har både hurtighet og evnen til å ta valg som han ikke har hatt før. Han motbeviser mange med måten han kjørte på i dag, sier treneren.

