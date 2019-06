Bråk i Giro d’ Italia: Lopez klappet til tilskuer etter kollisjon

En lynforbannet Miguel Angel Lopez klappet til en tilskuer flere ganger etter at han fikk etappen ødelagt av kollisjonen med fansen i Giro d´Italia.

For med 5,7 kilometer igjen av etappen viste TV-bildene at sykkelstjernen Miguel Angel Lopez var i trøbbel opp stigningen til Croce d'Aune-Monte Avena på årets nest siste etappe. Bildene viste ikke akkurat hva som hadde skjedd før Lopez sto i veien og slet med sykkelen. Derimot viste reprisen at en tilskuer løp ved siden av rytterne i forkant og at det var trangt mellom rytterne og autovernet. Og bildene viste deretter at Lopez sto over og klappet til tilskueren, som lå nede ved autovernet, flere ganger og var kraftig irritert. Han ga seg ikke før capsen føyk av hodet på tilskueren.

Giro d´Italia har tidligere disket ryttere og kastet dem ut av ryttere for sammenstøt med tilskuere. Under sendingen på Eurosport ble det deretter spekulert i hva som kan bli følgene for Lopez, som leder ungdomskonkurransen. Til slutt kom han i mål 1.48 bak tetgruppen med sammenlagtfavorittene. Der vant Astana-rytteren Pello Bilbao spurten i gruppen.

Den 20. etappen i Giro d´Italia var på forhånd blitt omtalt som den aller hardeste etappen, som er med i noen av de tre store tourene dette året. Men ingen klarte å knekke sykkelstjernen fra Ecuador. Carapaz har stått frem som den sterkeste rytteren i årets knallharde utgave av treukersrittet.

Han forsvarte seg knallsterkt på flere angrep igjen og selv om Vincenzo Nibali viste trykk i pedalene satt Carapaz klistret på bakhjulet opp den siste stigningen. Og rndt tre kilometer fra mål tok Movistar-syklisten Carapaz selv føringer opp stigningen mot målseilet.

MOT SEIER: Richard Carapaz på vei mot Giro d´Italia-seier i sammendraget. Foto: LUK BENIES / AFP

Situasjonen var klar før start av etappen var at Vizenco Nibali og Primoz Roglic måtte virkelig tråkke til for å knekke sammenlagtleder Richard Carapaz fra Movistar-laget. De to nærmeste rivalene var henholdsvis 1.54 og 2.16 minutter bak før den nest siste etappen. Nibali forsøkte et siste rykk rundt halvannen kilometer fra mål, men det ble umulig å rykke fra.

Men derimot fikk Roglic det svært tungt på vei opp mot mål og kom i mål nesten 50 sekunder bak tetgruppen.

Nå gjenstår kun en tempoetappe på 17 kilometer i Verona før syklisten fra Ecuador eventuelt kan feire med det velkjente gulltroféet.

Publisert: 01.06.19 kl. 17:29 Oppdatert: 01.06.19 kl. 17:43