SLO TIL: Miguel Angel Lopez i front foran Carapaz før sammenstøtet med tilskueren på etappen. Foto: LUK BENIES / AFP

Bråk i Giro d’ Italia: Lopez klappet til tilskuer etter kollisjon

En lynforbannet Miguel Angel Lopez klappet til en tilskuer flere ganger etter at han fikk etappen ødelagt av kollisjonen med fansen i Giro d´Italia.

For med 5,7 kilometer igjen av etappen viste TV-bildene at sykkelstjernen Miguel Angel Lopez var i trøbbel opp stigningen til Croce d'Aune-Monte Avena på årets nest siste etappe. Bildene viste ikke akkurat hva som hadde skjedd før Lopez sto i veien og slet med sykkelen. Derimot viste reprisen at en tilskuer løp ved siden av rytterne i forkant. Og bildene viste også at Lopez klappet til tilskueren som lå nede ved autovernet flere ganger og var kraftig irritert.

Giro d´Italia har tidligere disket ryttere og kastet dem ut av ryttere for sammenstøt med tilskuere. Under sendingen på Eurosport ble det deretter spekulert i hva som kan bli følgene for Lopez, som leder ungdomskonkurransen. Til slutt kom han i mål 1.48 bak tetgruppen med sammenlagtfavorittene. Der vant Astana-rytteren Pello Bilbao spurten i gruppen.

Den 20. etappen i Giro d´Italia var på forhånd blitt omtalt som den aller hardeste etappen, som er med i noen av de tre store tourene dette året. Men ingen klarte å knekke sykkelstjernen fra Ecuador. Carapaz har stått frem som den sterkeste rytteren i årets knallharde utgave av treukersrittet.

Han forsvarte seg knallsterkt på flere angrep igjen og selv om Vincenzo Nibali viste trykk i pedalene satt Carapaz klistret på bakhjulet opp den siste stigningen. Og rndt tre kilometer fra mål tok Movistar-syklisten Carapaz selv føringer opp stigningen mot målseilet.

MOT SEIER: Richard Carapaz på vei mot Giro d´Italia-seier i sammendraget. Foto: LUK BENIES / AFP

Situasjonen var klar før start av etappen var at Vizenco Nibali og Primoz Roglic måtte virkelig tråkke til for å knekke sammenlagtleder Richard Carapaz fra Movistar-laget. De to nærmeste rivalene var henholdsvis 1.54 og 2.16 minutter bak før den nest siste etappen. Nibali forsøkte et siste rykk rundt halvannen kilometer fra mål, men det ble umulig å rykke fra.

Men derimot fikk Roglic det svært tungt på vei opp mot mål og kom i mål nesten 50 sekunder bak tetgruppen.

Nå gjenstår kun en tempoetappe på 17 kilometer i Verona før syklisten fra Ecuador eventuelt kan feire med det velkjente gulltroféet.

Publisert: 01.06.19 kl. 17:29 Oppdatert: 01.06.19 kl. 17:40