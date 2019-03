OL-SØLV: Kelly Catlin (nummer to fra venstre) sammen med resten av USAs sølvlag i OL i Rio. Fra v. ser vi ellers Sarah Hammer, Chloe Dygert og Jennifer Valente. Foto: MATTHEW CHILDS / X03810

Verdensmester i sykling død, 23 år gammel

Kelly Catlin var tre ganger verdensmester i sykling – og sølvvinner i OL. Nå er hun død, bare 23 år gammel.

Det bekrefter det amerikanske sykkelforbundet, melder BBC.

Hennes far, Mark, skriver i et åpent brev til Velonews at datteren tok sitt eget liv.

– Vi er i dyp sorg over Kellys død, sier presidenten i USAs sykkelforbund, Rob DeMartini i en uttalelse gjengitt av BBC.

Kelly Catlin tok tre VM-titler i lag på bane for USA i årene 2016–2018. Hun syklet også landevei.

– Kelly var mer enn en utøver og vil alltid være en del av USAs sykkelfamilie, sier DeMartini og fastslår at hele sykkelmiljøet er i sorg.

Faren skriver i sitt brev til Velonews at datteren ble funnet i sitt hjem i California.

– Det går ikke et minutt uten at vi tenker på henne og tenker på hvilket vidunderlig liv hun kunne ha levd. Det er ikke et sekund som vi ikke frivillig vil gi våre liv i bytte for hennes. Smerten er ikke til å tro, skriver Mark Catlin i brevet.

Kelly Catlin var en kvinne som rakk det meste. Hun studerte også ved det prestisjefylte Stanford-universitetet.

– Det krever nøye planlegging av tiden. På en eller annen måte greier jeg det, skrev hun på velonews.com.

Hun har tidligere studert ved University of Minnesota, der hun tok eksamener i matematikk og kinesisk. Ved Stanford studerte hun nå til dataingeniør.

– Nyheten om Kellys død har rammet laget hardt, skriver Rally UHC Cycling, som var Catlins lag, på sosiale medier.

– Våre hjertefølte kondolanser til hennes familie og dem som var heldige til å kjenne henne best, fortsetter laget.

– Vi vil alltid savne deg, skriver Chloe Dygert Owen på Twitter. Hun var på lag sammen med Catlin til alle de tre VM-titlene.