IKKE I NÆRHETEN: Alexander Kristoff var ikke i nærheten av å kjempe om EM-gullet i Glasgow. Her går startskuddet i Skottland. Foto: PETER CZIBORRA / X03812

Kristoff sjanseløs på EM-gull i kaosritt

Publisert: 12.08.18 17:26 Oppdatert: 12.08.18 19:18

SYKKEL 2018-08-12T15:26:50Z

Alexander Kristoff (31) klarte ikke å forsvare EM-gullet i det skotske regnværet. Han måtte nøye seg med 11. plass.

Han var tidlig utsatt for et uhell og punkterte et dekk, i likhet med mange andre, i det som ble et kaotisk sykkelritt i Glasgow.

– Jeg hadde ikke beina til å gå med da bruddet gikk. Hadde jeg ikke punktert kunne det kanskje gått bedre, sier Alexander Kristoff til NRK .

Mannefall

Kristoff var den eneste nordmannen som fullførte. Men 31-åringen så aldri ut til å ta vare på trøyen som viser at han er europeisk mester.

Sven Erik Bystrøm, Sondre Holst Enger, Kristoffer Halvorsen, August Jensen og Rasmus Fossum Tiller ga seg alle i tur og orden. Det samme gjorde en av de største favorittene, Peter Sagan. Rundt totalt 50 ryttere kastet inn håndkleet før målgang.

Fulgte ikke opp Paris-triumfen

Kristoff, som vant avslutningsetappen på Tour de France i Paris , spurtet inn til en 11. plass i en gruppe bak de beste. Nordmannen kom i mål 2,22 minutter bak vinneren Matteo Trentin.

Italieneren var overlegen i sluttspurten. Mathieu van der Poel fulgte nærmest, Wout Van Aert tok tredjeplassen.

PS! Kristoff ble nummer to i VM i Bergen i fjor.