NY LEDER: Egan Bernal poserer på toppen av podiet etter en høydramatisk 19. etappe i Tour de France. Foto: Christophe Ena / TT NYHETSBYRÅN

Alaphilippe mistet ledertrøyen til Bernal i dramaetappe

Den 19. etappen av Tour de France endte opp uten vinner på grunn av de dramatiske jordrasene, men i sammendraget tok colombianske Egan Bernal (22) den gule ledertrøyen fra Julian Alaphilippe (27).

Oppdatert nå nettopp

Kopier lenke

Del på Facebook

Del med e-post

– Jeg tror ikke jeg kan ta den gule trøyen tilbake. Jeg ble slått av noen som var sterkere enn meg, sa Alaphilippe til fransk TV etter at etappen ble avsluttet.

– Jeg forventet det. Det var en drøm å ha den. Jeg hadde den lenger enn jeg håpte, og jeg ga alt hver dag for å beholde den, la han til ifølge NTB.

Alaphilippe er nå 48 sekunder bak Bernal, og Geraint Thomas er på tredjeplass med 1.16 opp til lederen.

Sammenlagtstillingen etter 19. etappe: Egan Bernal

Julian Alaphilippe +0’48

Geraint Thomas +1’16

Steven Kruijswijk +1’28

Emanuel Buchmann +1’55

Mikel Landa +4’35

Rigoberto Uran +5’14

Nairo Quintana +5’17

Alejandro Valverde +6’25

Richie Porte +6’28 Vis mer

Alaphilippe har hatt den gule trøyen siden åttende etappe, men så var det altså slutt. På vei opp mot toppen av Col de l’Iseran i dagens etappe tapte han nemlig stort til Bernal.

På vei nedover satte Alaphilippe opp farten for å ta igjen Bernal, men så ble rittet stoppet som følge av de dramatiske værforholdene.

les også Tour de France-etappe stanset på grunn av jordras: – Livsfarlig

Etter mye frem og tilbake ble det bestemt at tiden på toppen ble gjeldende, og dermed leder Bernal med 45 sekunder sammenlagt. Det skal nye overraskelser til for at colombianeren nå ikke vinner årets Tour de France.

Men han må altså vente på sin første etappeseier, for det blir ikke kåret noen vinner av etappe 19.

KNUST: Julian Alaphilippe fortviler etter at fredagens etappe ble stoppet. Foto: YOAN VALAT / EPA

les også Alaphilippe-utfordrerne får kritikk: – En skygge av seg selv

Det ble en brutal dag for de franske rytterne. Thibaut Pinot, nummer fem i sammendraget, kjempet om sammenlagtseieren. Så måtte han bryte fredagens etappe på grunn av en skade.

Etter å ha fått behandling for lårskaden underveis, måtte han gi seg da ni mil gjensto.

Landsmannen Alphaphillipe mistet som nevnt sammenlagtledelsen:

– Nå er den tapt for godt. Det var jo ikke sånn han ville gi fra seg den, men franskmennene går ut med brask og bram, oppsummerte TV 2-ekspert Thor Hushovd.

– Dritt

– Det er utenfor min kontroll. Jeg må kjøre og ta alle muligheter jeg får. Det er synd at dagens etappe måtte bli avbrutt halvveis. Det er en god avgjørelse, men det var ikke til min fordel. Hvis man begynner å tenke på det er det ganske dritt, sa Steven Kruijswijk til TV 2, og hevdet at han hadde spart mye krefter til det siste fjellet.

– Bernal var alene og måtte brukt mye krefter alene i front, noe som var mye av grunnen til at vi tok det litt rolig opp mot toppen, la han til.

Kruijswijk ligger på fjerdeplass sammenlagt, 1.28 bak Bernal, og bak han er Emanuel Buchmann 1.55 bak Bernal. Tyskeren har en solid luke ned til rytterne lenger ned på sammenlagtlisten. Nærmest er Mikel Landa, som har fire minutter og 35 sekunder opp til Bernal.

Publisert: 26.07.19 kl. 19:23 Oppdatert: 26.07.19 kl. 19:50