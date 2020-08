BETENKT: Alexander Kristoff, her fotografert hjemme mellom Stavanger og Sandnes. Foto: Bjørn S. Delebekk

Kristoff om mulig «rødt» Frankrike før Touren: – Jobben min å sykle

Frankrike er i ferd med å bli et rødt land, få uker før Tour de France skal starte. Alexander Kristoff (33) er forberedt på at kan måtte gå i karantene allerede før touren.

Nå nettopp

Alexander Kristoff skulle egentlig startet sesongen igjen med Vuelta a Burgos forrige uke, men da Spania ble et «rødt» land valgte han å holde seg hjemme. I august venter det flere ritt i Frankrike, deriblant Tour de France, som starter i Nice 29. august.

– Jeg valgte vekk Burgos, fordi det fantes et alternativ. Til Dauphiné og touren har jeg ingen alternativer, så så lenge rittene går, så blir jeg nok med. Men jeg har generelt betenkeligheter rundt at det blir arrangert ritt, fotballkamper og så videre, spesielt på tvers av landegrenser. Jeg er også generelt bekymret for reiser etter at man har sett hvordan det har gått etter at man åpnet opp for det, men jobben min går jo ut på å sykle disse rittene, så jeg får gjøre det beste ut av det og prøve å unngå smitte, sier Kristoff til VG.

Kristoff dro denne uka ned til Italia og skal på onsdag starte sesongen igjen med Milano-Torino. Lørdag sykler han monumentklassikeren Milano-Sanremo og han drar direkte videre til Frankrike for å kjøre Critérium du Dauphiné (12.-16. august).

Mens smittetallene har vært lave i Italia den siste tiden, har det vært en økende trend i Frankrike. Folkehelseinstituttet (FHI) bekreftet i en pressemelding tirsdag ettermiddag at Frankrike kan bli et «rødt» land i løpet av uka.

les også Bekreftet: Kristoff sykler Tour de France

Kristoff skal etter planen hjem til Norge for å sykle NM-fellesstarten 23. august og den kan ryke om han havner i karantene. Foreløpig er det heller ikke et alternativ for Kristoff å bli i Frankrike i hele perioden mellom Dauphiné og Tour de France.

– Jeg kommer nok hjem etter Dauphiné uansett, men det kan jo fort bli karantene de dagene jeg er hjemme. Vi får se hvordan det blir. Vi får ta det litt som det kommer, men det blir jo fort noen forandringer ettersom løp ikke blir kjørt og slikt, sier Kristoff til VG.

– Tror du at tiltakene vil kunne være gode nok til at det er trygt å reise til Frankrike og Tour de France om Frankrike blir et rødt land?

– Ja, vi er jo ikke så eksponert for andre utenfor laget. Men vi kommer jo fra alle mulige områder til ritt. Som for eksempel i touren så kommer vi jo rett fra EM (i franske Plouay 26. august) med landslaget og helt andre folk enn i profflaget, så det kan jo bli utfordrende å få dette veldig optimalt til uansett, sier Kristoff, som kun har ritt i Frankrike og et annet rødt land, Belgia, planlagt utover sensommeren og høsten.

Det internasjonale sykkelforbundet (UCI) har innført en rekke tiltak som både lagene og rittene må forholde seg til i forbindelse med rittene. I tillegg har også flere av lagene kommet med egne tiltak for å best sikre at de holder seg smittefrie.

les også Kristoff-trener om løypeendringer: – Det skaper en spenning

Hjemme i Norge er trener og stefar Stein Ørn klar på at mye vil henge på hvordan ASO, arrangøren bak Tour de France og flere andre storritt, takler situasjonen.

– ASO har helt andre ressurser i organisasjonen enn Burgos for å sikre deltakerne. Fra i vår har jeg sagt at det går an å gjennomføre, men at publikum blir et problem. Det blir dyrt og er en stor utfordring logistikkmessig, sier Ørn.

– Det er bare de aller største som kan håndtere det. De som har infrastrukturen, staben og den operasjonelle virksomheten til å klare det. De må gå god for at de kan gjennomføre det på en sikker måte. Hvis de velger å si at det ikke er mulig å gjennomføre, så må man være forberedt på det.

Ørn er klar på at det er viktig at man ikke påvirker helse- og smittesituasjonen negativt.

– Men man må se for seg en fremtid hvor covid kommer til å være til stede. Sånn sett er det interessant hvordan en løser dette og om det er mulig å gjennomføre et arrangement med den nødvendige sikkerheten, sier Ørn.

Publisert: 05.08.20 kl. 09:41

Fra andre aviser