SKY-DUO: Chris Froome (t.v.) og Geraint Thoms på gårsdagens etappe. Begge er i posisjon til å gjøre det meget skarp i årets Tour de France-sammendrag. Foto: Peter Dejong / TT NYHETSBYRÅN

Wiggins spår Team Sky-krangel

Publisert: 18.07.18 08:54

LE GRAND-BORNAND (VG) Tidligere Team Sky-rytter Bradley Wiggins (38) spår store problemer internt i det britiske stjernelaget dersom Geraint Thomas (32) overtar den gule ledertrøya i dag eller i morgen.

I går fikk bruddet lov til å gå helt inn og Greg van Avermaet kan dermed sykle enda en dag i gul trøye. Den har han neppe i ettermiddag eller i morgen kveld. To tøffe fjelletapper i Alpene er ventet å knekke rittlederen.

Nestemann på resultatlisten er Geraint Thomas (Sky).

- Det hadde vært fint å få trøya, men sånn er de noen gangert. Hatten av for Van Avermaet. Han kjørte sterkt og fortjener trøya en dag til, sa Thomas i går kveld.

Samtidig som Team Sky kjører for Chris Froome i sammendraget, skal også Thomas beskyttes inntil videre. På den måten vil Team Sky ri to hester - i tilfelle noe skulle skje.

– Dersom Geraint tar over den gule ledertrøya, så har Team Sky fått et kjempeproblem rett i fanget. Begge (Thomas og Froome) har delt lederskapet, men det er farlig. Men den kvaliteten Sky har i laget, kan de fort bli nummer én og to, sier Europsport-ekspert Bradley Wiggins.

Han vet hva han prater om: I 2012 var han selv kaptein da Chris Froome - den gangen hjelperytter i kjempeform - ikke klarte å dy seg. Froome stakk i fjellene, før han ble kalt tilbake igjen av Sky-ledelsen.

Forholdet mellom Froome og Wiggins har aldri blitt det samme. Så sent som i desember kalte Wiggins’ kone, Cath, Froome for en «åleglatt øgle» i sosiale medier.

Det Wiggins mener kan skje, er at lojaliteten til Thomas - overfor Froome - settes på prøve dersom han selv ser at han kan vinne Tour de France.

– Dave Brailsford (lagsjef) kommer til å fortelle dem at begge kan vinne, for å motivere dem. Han tenker på seg selv. For ham handler det om at laget skal vinne. Ikke om hvem som gjør det, mener Wiggins.

VG var tilstede utenfor lagbussen til Team Sky i 18.30-tiden i går kveld. Der ble Brailsford konfrontert med utspillet i studioet til Eurosport.

Den adlede, men også kontroversielle, sykkelsjefen avviser at situasjonen kan sammenliknes med det som skjedde i 2012 :

– Når man blir eldre, så blir man klokere og lærer av feilene sine. Man takler slike situasjoner bedre enn før, og åpenhet er nøkkelen her. Alle må snakke med hverandre. Vi må være ærlige. Det er en helt annen dynamikk i laget nå enn tidligere. Geraint og Chris har vokst opp sammen, de er 32 og 33 år gamle. Det kommer ikke til å bli et problem, sier Brailsford.

Det tror heller ikke erfarne sykkeljournalister VG var i kontakt med i Frankrike i går.

Team Sky kommer til å sykle for Chris Froome uansett, spår mange. Froome vil med seier i årets ritt ha vunnet Tour de France fem ganger. Det er tangering av rekorden til Bernard Hinault, Miguel Indurain, Eddy Merckx og Jacques Anquetil.

Dave Brailsford var lettet over at ingen av de andre lagene angrep Team Sky i går.

– Du må se de tre dagene under ett. Alle sammenlagtgutta vet at dersom du bruker for mye krefter nå, så kan du måtte betale for det om to dager. Jeg er ikke overrasket, men likevel godt fornøyd med det. Man vet aldri hva som skjer. Men på Alpe d’Huez (torsdag) kommer det til å smelle.

Chris Froome hadde mekaniske problemer ved to tilfeller i går, men ble aldri satt under press.

– Jeg punkterte på grusstrekket og fikk et hjul fra en lagkamerat. Så oppdaget vi at det også var flatt. Det var nærmest en komedie der et lite øyeblikk. Men det var langt fra mål og dermed var det greit å komme tilbake, sahan til en gruppe journalister, deriblant VG, før han gikk inn i den blå Sky-bussen.