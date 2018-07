MØTES AV PIPING DAGLIG: Geraint Thomas, Chris Froome og Team Sky. Foto: STEPHANE MAHE / X02520

Rykker ut mot Team Sky-uttalelser: – Uklokt

Publisert: 25.07.18 10:48

BAGNIERS-DE-LUCHON (VG) Det ferske utspillet til Sky-sjef Dave Brailsford omtales som «uklokt» og «veldig, veldig rart» før Tour de France skal avgjøres i Pyreneene.

Først kranglet Brailsford offentlig med den franske UCI-presidenten David Lappartient. Deretter gikk han i strupen på det franske sykkelpublikummet denne uken.

Han er lei av spytting og stygge tilrop mot Team Sky og Chris Froome.

Men i Frankrike har få latt seg imponere over strategien til Brailsford.

– Jeg synes ikke kommentarene til Brailsfod gjorde situasjonen noe bedre. Tvert imot, det var ikke en veldig klok ting å si. Jeg synes de har behandlet hele saken veldig, veldig rart. Ønsker de å få hele den franske befolkningen mot seg? sier den danske sportsdirektøren Brian Holm til VG.

Team Sky har vært involvert i flere kontroversielle saker knyttet til bruk av tunge medisiner de siste årene. Noen fellende dopingsak har imidlertid ikke laget vært involvert i.

Frykten er nå at misnøyen med laget, sett med franske øyne, bare eskalerer foran de to avsluttende etappene i Pyreneene. Den ene sykles onsdag. Den andre sykles fredag.

– Brailsford gjør ikke rytterne sine noen tjenester, sa UCI-president David Lappartient til det franske nyhetsbyrået AFP i går.

Lappartient fikk tidligere i Tour de France stempelet «mentaliteten til en fransk borgermester» av en rasende Brailsford. Franskmannen, som er nettopp borgermester, svarte med at Sky-sjefen fornærmet hele det franske folk.

– Brailsford sitter i en bil eller en buss. Jeg foretrekker i langt større grad holdningene til Froome og Geraint Thomas, som har opptrådt mye mer rolig, sier Lappartient - som mener Team Sky.

I dag skal rytterne sykle den korteste Tour de France-etappen på 30 år. Men av totalt 65 kilometer, er 43 av dem ren klatring. Geraint Thomas har 1.39 minutter ned til lagkamerat Chris Froome, og 1.50 minutter ned til Tom Dumoulin.

– Etappen kommer til å bli voldsomt avgjørende. Det kan bli store luker. Det er første gang vi har syklet en slik etappe. Det blir drøye to timer med klatring, som er mye over en så kort tidsperiode, sa Geraint Thomas på den internasjonale pressekonferansen for skrivende journalister i Frankrike i går.

Omtrent samtidig satt danske Brian Holm utenfor følgebilen til Quick Step.

– Jeg registrerer at folk her nede liker Geraint Thomas. Jeg tror de blir fornøyd dersom han vinner Tour de France, sier Holm til VG - som et lite stikk til Chris Froome.

PS! Tour de France sendes på Eurosport 1 og TV 2.