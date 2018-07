ETTER VELTEN: Her sliter Vincenzo Nibali seg i mål med brudd i en ryggvirvel på torsdag. Etter etappen måtte han trekke seg fra resten av Tour de France. Foto: Peter Dejong / TT NYHETSBYRÅN

Nibali-lag vurderer rettslige skritt mot Tour-arrangør

Publisert: 21.07.18 15:22 Oppdatert: 21.07.18 15:33

SYKKEL 2018-07-21T13:22:17Z

MENDE (VG) Bahrain-Merida-laget til Vincenzo Nibali (33) er ikke fornøyd med å få en beklagelse fra Tour de France-arrangøren, etter at stjernerytteren ble offer for en tilskuer og måtte bryte rittet.

Det skjedde opp et ikoniske fjellet Alpe d’Huez på torsdag: Bare noen kilometer gjensto da Nibali forsøkte å følge et rykk fra Chris Froome. Røyken fra bengalske lys lå tett der veien plutselig ble smalere.

Midt i kaoset, og med to motorsykler rett foran seg, hektet Nibali sykkelstyret i kamerareimen til en tilskuer. Resultat: Brudd i en ryggvirvel og exit Tour de France.

Tour de France-sjef Christian Prudhomme beklaget personlig overfor Nibali senere på kvelden.

– Vi har snakket lenge med både Prduhomme og UCI-president David Lappartient. De beklaget og forsikret oss om at sikkerheten vil bli bedre i fremtiden. Men det holder ikke for oss. Vi har lidd et stort tap som lag. Det er ikke akseptabelt. Derfor studerer advokatene våre mulighetene for å gjøre noe juridisk, sier lagsjef i Bahrain-Merida, Brent Copeland til den italienske avisen La Gazzetta dello Sport.

VG LIVE: Følg den 14. etappen i Tour-en nå!

Vincenzo Nibali vant Tour de France i 2014 og virket svært pigg da han gikk i asfalten i finalen for to dager siden.

Helikopter var ikke tilgjengelig etter uhellet. Dermed måtte han kjøres i bil, med politieskorte, til Grenoble for medisinsk sjekk. Det tok flere timer.

– ASO (Tour-arrangøren) har forsikringer for slike hendelser og vi har blitt påført et stort og helt åpenbart tap som lag. Vincenzo var kapteinen vår. Han er en bærebjelke, sier Copeland.

Nibali har nå fått beskjed om å holde seg unna sykkelen i to uker. Tross uhellet på torsdag, kom han seg på sykkelen igjen og fullførte etappen. I møte med journalister på toppen av Alpe d’Huez etterpå, ga han uttrykk for at han ikke visste hva som forårsaket velten. Kaoset var totalt.

– Det er riktig at det var gjerder der ulykken skjedde, men folk brydde seg åpenbart ikke. Tilskuerne invaderte veien og fransk politi gjorde ikke det de skulle gjøre. De gjorde heller ikke noe da publikum fyrte opp begalske lys (lys og røyk, journ. anm.). Det er ikke lett å kontrollere 600.000 mennesker, men dette er en mektig og velorganisert organisasjon og da må noen episoder håndteres på rett måte, sier Bahrain-Meridas lagsjef.