TATT UT AV KONKURRANSE: Quinn Simmons blir holdt utenfor konkurranse etter et knippe Twitter-meldinger som ikke falt i god jord hos lagledelsen. Foto: Tim Goode / PA Wire

Proffsyklist suspendert av eget lag etter Trump-støtte på Twitter

Det amerikanske profflaget Trek-Segafredo har tatt fjorårets juniorverdensmester, Quinn Simmons (19), ut av konkurranse inntil videre.

Oppdatert nå nettopp

«Trek-Segafredo er en organisasjon som verdsetter inkludering og støtter en mer mangfoldig og rettferdig idrett for alle utøvere. Mens vi støtter ytringsfriheten, vil vi holde folk ansvarlige for deres ord og handlinger», skriver Trek-Segafredo i en pressemelding like før midnatt onsdag kveld.

«Dessverre kom Quinn Simmons med uttalelser på nettet som vi føler er splittende, provoserende og skadelig for laget, profesjonell sykling, fansen og den positive fremtiden vi håper å være med på å skape for sporten», fortsetter de.

«Som følge av det, vil han ikke kjøre for Trek-Segafredo inntil videre».

«Laget og samarbeidspartnerne vil jobbe sammen for å bestemme hvordan vi vil gå videre og holde fansen og offentligheten informert om beslutningene som tas i saken.»

JUNIORVERDENSMESTER: Quinn Simmons vant landeveisrittet for juniorene i fjorårets VM. Som førsteårsproff tok han allerede steget opp på øverste nivået i sykkelsporten, i profflaget Trek-Segafredo. Foto: BEN STANSALL / AFP

Stortalent

Simmons er ansett som ett av de største talentene i sykkelsporten, og var på vei inn i en travel rekke med klassikerritt den neste måneden.

Onsdag syklet han det belgiske rittet La Flèche Wallonne, men han gjorde seg mest bemerket med Twitter-aktiviteten før og etter rittet.

Den nederlandske sykkeljournalisten José Been skrev onsdag morgen at hun håpte «dette forferdelige presidentskapet» ville ta en slutt, med henvisning til Donald Trump og debatten mellom Trump og Biden.

Hun fulgte opp med at «hvis du følger meg og støtter Trump, så kan du forsvinne».

Simmons svarte med å skrive «farvel», og fulgte opp med en vinke-emoji av en svart hånd. Det førte til at mange koblet Simmons’ melding opp mot rasisme, noe Simmons foreløpig ikke har kommentert noe rundt selv.

TWITTERTRÅDEN: Deler av kommentarene er i ettertid slettet. Foto: Skjermdump

Støtter Trump

Simmons fulgte opp med å bekrefte at han støttet Trump i en melding etter rittet, før han i en annen Twitter-melding skrev «for et tap» da en Twitter-bruker skrev at han ikke lenger ville støtte Simmons. Flere reagerte på oppførselen til Simmons, og hans eget lag, Trek-Segafredo, gjorde det raskt klart at de ville komme med en uttalelse.

Den kom like før midnatt, hvor de altså skrev at Simmons nå ikke vil kjøre noen ritt for laget inntil det blir gitt en ny beskjed.

Simmons har tidligere også havnet i søkelyset for oppførselen på sosiale medier i år. Ifølge Cyclingtips.com skrev den amerikanske proffsyklisten Cory Williams i sommer flere Instagram-innlegg, hvor han mente at hudfargen var en grunn til at hans manglende deltagelse på det amerikanske landslaget.

Simmons skal ha svart at Williams rett og slett ikke var rask nok, men beklaget senere uttalelsen.

Publisert: 01.10.20 kl. 01:23 Oppdatert: 01.10.20 kl. 01:37

Les også

Mer om Sykling Donald Trump