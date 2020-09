I GULT: Alexander Kristoff syklet i gul trøye på etappe to, etter å ha spurtet inn til seier på åpningsetappen. Foto: CHRISTOPHE PETIT TESSON / POOL

Corona-spenning i Tour de France-feltet: – Tror alle er spent på resultatet

Innen midnatt mandag skulle 650 personer i Tour de France-sirkuset testes for covid-19. Resultatene avgjør sykkelrittets videre skjebne.

Dersom to personer, ryttere eller folk i støtteapparatet, fra samme lag tester positivt, kastes hele laget ut av Tour de France.

– Det er spennende å se om smitteverntiltakene har fungert godt. Hos oss har alle vært friske, foruten en massør som har vært syk, men han testet negativt på corona i går, sier Alexander Kristoff til VG.

– Tror du rittet fullføres i Paris om to uker?

– Ja, jeg tror det. Smittefaren er ikke så stor utendørs her nede, selv om publikum sto tett i tett i fjellene. Det er verre og sitte på et fly der man puster inn og ut den samme luften, sier UAE-rytteren.

VG har tidligere omtalt de strenge smittevernreglene i Tour de France. De innebærer blant annet at samtlige ryttere og støttepersonell skal coronatestes på de to hviledagene. Resultatet av totalt 650 prøver skal analyseres av en rullende lab, før svaret er lovet å være klart før tirsdagens etappe.

Hjemme i Norge sitter Kristoff-trener Stein Ørn, som er hjertelege til vanlig:

— Jeg tror alle er spent på resultatet av coronatestene, siden vi vet hvor sårbare man er mot viruset. Det er noen som spekulerer i om Jumbo-Visma kjører hardt nå for å ha den gule trøya dersom det kommer positive tilfeller som stanser hele rittet, men det virker som om arrangøren har god kontroll, mener han.

Alexander Kristoff vant den første etappen og fikk sykle i gul trøye for første gang i karrieren. I samtalen med VG omtaler han årets Tour de France som trening frem mot éndagsklassikerne senere i høst.

– Jeg har aldri brukt en Grand Tour som oppkjøringsritt før, men jeg har fått mye ut av denne treningsleiren foreløpig, smiler 33-åringen fra Stavanger.

De neste to dagene er relativt flate. Kristoff er likevel innstilt på å måtte gjøre en jobb i vinden for UAE-kaptein Tadej Pogacar (21), som ligger på syvendeplass i Tour-sammendraget.

Opp til Primoz Roglic (Jumbo-Visma) skiller det bare 44 sekunder. Det er oppløftende for unge Pogacar, som tapte langt over minuttet på grunn av en punktering og sidevind i den første uken.

– Jeg blir ikke en ren hjelperytter, men er innstilt på å gjøre en jobb for Pogacar på de neste etappene. Det handler mye om å ligge riktig posisjonert i den første gruppen for min del, sier Kristoff.

– Hva slags type er Pogacar?

– Han er ung, men har god kontroll på hva han driver med. Han kjører aggressivt og bra, tar tak i ting og er ikke redd for å “gå til”. Det er spennende å følge ham, for det er lenge siden jeg syklet med en så god sammenlagtrytter. Den forrige var trolig Purito (Joaquim Rodríguez) i 2013. Det er god stemning rundt Pogacar, han har ikke fått noen nykker ennå, sier Kristoff.

Tour de France avsluttes 20. september. Deretter planlegger nordmannen å sykle Brabantse Pijl i Belgia, før Gent-Wevelgem og senere Flandern rundt og Paris-Roubaix. Dette er ritt som normalt arrangeres et halvt år tidligere, men som i år er utsatt på grunn av coronapandemien.

– Jeg har ikke følt meg helt konge her i Tour de France, foruten den første dagen. Men jeg har ofte prestert bra etter tøffe løp og håper det fungerer OK denne gangen også, og at Tour de France blir en god oppkjøring, sier Kristoff til VG.

