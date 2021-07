forrige





fullskjerm neste VANT IGJEN: Ikledd den grønne poengtrøyen, vant Mark Cavendish i Châteauroux.

Cavendish vant igjen og er to seirer bak legendarisk rekord: − Ikke si navnet!

Spurterne fikk sjansen på den sjette etappen i Tour de France, og som «alltid» når det er målgang i Châteauroux var det Mark Cavendish (36) som kunne juble for seier.

Av Simon Zetlitz Nessler

Publisert: Oppdatert nå nettopp

Det var i Châteauroux at Mark Cavendish (Deceuninck-Quick-Step) for første gang vant en etappe i Tour de France, tilbake på den femte etappen i 2008. Briten vant også sist det var målgang i Châteauroux i 2011, og etter å ha tatt karrierens 31. etappeseier i Tour de France på tirsdag, fortsatte han den gode formen ved å vinne nok en etappe i Châteauroux torsdag.

– Det var fint. Wow. Det virker som om hver gang vi har kommet i mål her, så har det vært en annen målgang. Det er ti år siden jeg sist vant her. Det er ganske spesielt, sier Cavendish i seiersintervjuet vist på Discovery+.

Cavendish fikk et godt opptrekk og hoppet selv over på opptrekkstoget til Alpecin-Fenix på slutten. På de siste 200 meterne kom han enkelt rundt Jasper Philipsen (Alpecin-Fenix) og vant spurten med en snau sykkellengde.

Philipsen og Nacer Bouhanni (Arkea Samsic) fulgte på plassen bak Cavendish.

Med seieren har Cavendish nå vunnet 32 etapper i Tour de France og er kun to bak rekorden til Eddy Merckx.

– Ikke si navnet, ikke si navnet! Jeg tenker ikke på noe. Jeg har akkurat vunnet en etappe i Tour de France og det er det folk jobber hele livet for. Hvis jeg er god nok til å vinne 50 til, så er jeg god nok til det. Er jeg ikke god nok til å vinne igjen, så er det slik det er. Det er Tour de France, sier Cavendish.

les også Cavendish’ lange vei tilbake til Tour de France: – Det har vært hele livet mitt

VANT OGSÅ I 2008: Mark Cavendish vant etappen til Châteauroux i 2008, som var hans første etappeseier i Tour de France. Thor Hushovd (i grønn og hvit trøye) ble nummer fire på etappen. Foto: Stian Lysberg Solum

– Det er veldig imponerende, og jeg blir ikke overrasket om han tar den rekorden han har jaget i mange år. Jeg unner ham det, sier Edvald Boasson-Hagen til TV 2. Nordmannen ble hindret av en velt mot slutten og endte på 43. plass.

Mens tårene trillet etter tirsdagens etappeseier, var Cavendish et eneste stort smil etter målgang på torsdagens seier, som også gjorde at han sikret seg en god ledelse i kampen om den grønne poengtrøyen.

Mathieu van der Poel (Alpecin-Fenix) beholdt den gule ledertrøyen.

Topp fem i poengkonkurransen 1. Mark Cavendish – 148 poeng

2. Jasper Philipsen – 102 poeng

3. Nacer Bouhanni – 99 poeng

4. Michael Matthews – 96 poeng

5. Julian Alaphilippe – 84 poeng Vis mer

Det ble en fartsfylt start på etappen. Istedenfor å kontrollere, valgte Alpecin-Fenix og Deceuninck-Quick-Step å markere bruddforsøkene.

Det gjorde at en gruppe på åtte ryttere med Jonas Rickaert (Alpecin-Fenix), Kasper Asgreen (Deceuninck-Quick-Step), Søren Kragh (Team DSM), Nils Politt (Bora-Hansgrohe), Thomas De Gendt (Lotto Soudal), Toms Skujins (Trek-Segafredo), Greg Van Avermaet (AG2R Citroën) og Georg Zimmermann (Intermarché-Wanty-Gobert) kom seg av gårde.

En gruppe med mildt sagt mye kjørestyrke og etter hvert gikk alarmklokkene for alvor i feltet. På det tidspunktet hadde de allerede fått 50 sekunder, men uenighet foran gjorde at de etter hvert ble kjørt inn. Like før de ble kjørt inn, støtet Van Avermaet og han fikk etter hvert besøk av Roger Kluge (Lotto Soudal).

Hovedfeltet hadde god kontroll på duoen i tet gjennom dagen og kjørte inn bruddet med 2,5 kilometer til mål.