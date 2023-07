1 / 4 VANT IGJEN: Jasper Philipsen står nå med seier i tre av syv etapper i årets Tour de France. forrige neste fullskjerm VANT IGJEN: Jasper Philipsen står nå med seier i tre av syv etapper i årets Tour de France.

Sjanseløs Kristoff stengt inne – åpner for ny spurter

Heller ikke på den syvende etappe lyktes det for Alexander Kristoff (36). Veteranen åpner for at Uno-X bytter spurter i morgendagens etappe.

VG utvider saken.

Det var knyttet spenning til hvem i Uno-X som skulle få spurte om seieren på fredagens etappe. Igjen valgte det norske laget å satse på Alexander Kristoff.

Den norske veteranen havnet til slutt på niendeplass da Jasper Philipsen (Alpecin–Deceuninck) tok sin tredje etappeseier i årets Tour de France. Belgieren ble hardt presset av Mark Cavendish, men vant til slutt komfortabelt.

Kristoffs sjanser røk da han ble sperret inne i spurten.

– Vi får aldri helt fri bane. Får vi det, tror jeg vi kan gjøre det jækla bra, men i dag var det et smalt oppløp. Det var vanskelig å komme frem, sier Kristoff til TV 2.

– Det var et hederlig forsøk. I morgen tror jeg kanskje vi skal prøve å bytte om rollene. Søren (Wærenskjold) eller Rasmus (Tiller), det kan gå for han og. Spare dem litt, så de får en fri rolle i den slake motbakken, sier veteranen videre.

Det så svært lyst ut med rundt tusen meter igjen, men da Kristoff og Wærenskjold satset på den venstre siden av oppløpet, ble de sperret inne.

– Det var et jævla drittoppløp, hva er det som skjer? Det er så smalt, sier en oppgitt Wærenskjold i samtale med Kristoff på TV 2.

Uno-X’ sportsdirektør Kurt-Asle Arvesen er kritisk til hvordan de løste avslutningen.

– Det er ikke godt nok. Vi sviktet litt på forskjellig plan, som kommunikasjon. De mistet litt hverandre underveis der, sier Arvesen til TV 2.

BRUDD: Nans Peters (til venstre), Pierre Latour (til høyre) og Simon Guglielmi (bak) var en del av et tremannsbrudd.

Allerede etter tirsdagens etappe begynte diskusjonene om hvem Uno-X burde satse på som spurter. Da vartet Søren Wærenskjold (23) opp med et strålende opptrekk for Kristoff, men 36-åringen endte likevel «bare» opp på en 7. plass.

Underveis på den syvende etappen la TV 2s eksperter press på Kristoff.

– Hvis det ikke fungerer i dag, må de la den unge prøve, sa TV 2s sykkelekspert Dag Otto Lauritzen, med henvisning til Wærenskjold.

Det ble angrepet tidlig på den syvende etappen, der fire ryttere kom seg i brudd. Blant dem var Uno-X-rytter Jonas Abrahamsen, men nordmannen valgte i likhet med to andre ryttere å slippe seg tilbake til hovedfeltet. Dermed endte Simon Guglielmi (Arkea-Samsic) opp i et solobrudd.

På et tidspunkt hadde franskmannen en luke på syv minutter til feltet på det som er årets flateste etappe i Tour de France.

Med cirka 70 kilometer igjen var forspranget nesten spist opp. Da benyttet Pierre Latour (TotalEnergies) og Nans Peters (AG2R-Citroën) muligheten til å stikke fra feltet og danne et tremannsbrudd sammen med Guglielmi. Med under fire kilometer igjen ble bruddet hentet inn.

Uno-X lå fint an da det gjensto rundt tusen meter, men så ble Kristoff sperret inne. Dermed sto det mellom Philipsen og Mark Cavendish, og igjen var det førstnevnte som trakk det lengste strået – akkurat som på den tredje og fjerde etappen.

Lørdagens etappe er den 200,7 kilometer lange strekningen fra Libourne til Limoges. Igjen er det gode sjanser for at det blir massespurt.