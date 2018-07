Maktdemonstrasjon fra Sky og Froome

Publisert: 18.07.18 17:38 Oppdatert: 18.07.18 18:09

SYKKEL 2018-07-18T15:38:25Z

LA ROSIÈRE/OSLO (VG) Chris Froome og Sky viste muskler på 11. etappe. Både Froome og Geraint Thomas distanserte de andre sammenlagtrytterne, sistnevnte tok seieren og tar over den gule ledertrøya.

I den siste bakken støtet Sky-rytter og Froome-hjelper, Geraint Thomas, seg fra hovedfeltet, fikk umiddelbart sekunder og tok igjen Tom Dumoulin (Team Sunweb). Deretter tok han igjen ledende Mikel Nieve (Mitchelton Scott), og rykket fra noen hundre meter før mål.

Topp 10 sammenlagt:

1. Thomas (SKY)

2. Dumoulin (SUN) +20

3. Froome (SKY) +20

4. Caruso (BMC) +22

5. Nieve (MTS) +22

6. Martin (UAD) +27

7. Herrada (COF) +57

8. Bardet (ALM) +59

9. Nibali (TBM) +59

10. Quintana (MOV) +59

Thomas tok dermed etappe-seieren, og tar samtidig over ledelsen i sammendraget. Med ett minutt og 25 sekunder ned til Froome på 2.plass.

– Jeg visste det var en god sjanse, men jeg visste ikke hvordan resten ville gjøre det. Å få bære den gule trøya to år på rad er en stor ære, sa Thomas i et intervju vist på TV2 rett etter målgang, han la også til at han hadde medfølelse for Nieve, som i fjor syklet for nettopp Sky.

Froome fikk sekunder

Etter at lagkamerat Thomas stakk av og fikk en luke, valgte Froome å gjøre det samme. Han kom i mål som nummer to bak Thomas.

Sammenlagtfavoritter som Nairo Quintana (Movistar), Vincenzo Nibali (Baharin-Merida), Romain Bardet (AG2R) og Primož Roglič (LottoNL-Jumbo) tapte alle tid. De tikket alle inn i mål 59 sekunder bak Thomas og 39 bak Froome.

Valverde angrep

I går fikk konkurrentene til Team Sky og Chris Froome kritikk fra enkelte , etter at de ikke hadde maket å angripe det britiske storlaget opp den siste stigningen.

I dag ble det altså mer action:

Opp dagens andre, av totalt fire, fjell holdt Team Sky tempoet oppe i front av hovedfeltet. Men med 55 kilometer igjen, på vei opp Col du Pré, angrep «endelig» Alejandro Valverde (Movistar).

Med god hjelp fra Marc Soler hadde han en stund opp mot halvannet minutt ned til Team Sky og hovedfeltet. Det skulle ikke vare lenge. Før det siste fjellet for dagen, var forspranget nede på 50 sekunder, og Valverde ble fort hentet.

For hovedfeltet satt opp farten, og flere favoritter måtte slippe. Tidlig i siste bakke falt Adam Yates (Mitchelton Scott) av. Drøyt seks minutter før slutt var det danske Jakob Fuglsang (Astana) som måtte la Sky-toget forsvinne oppover i fjellene.

– Vi forventet angrep, men stoler på hverandre og sto godt imot, oppsummerer etappevinner Thomas fra Sky.

En meget god dag i fjellene for Team Sky, torsdag venter kongeetappen opp Alpe d'Huez.

Cavendish ute - Edvald blir kaptein

For spurtkanon Mark Cavendish ble det en tung dag. Han slet oppover fjellene og greide ikke å komme i mål innen tidsfristen. Det betyr at Dimension Data-rytteren er ute av Tour de France, og at Edvald Boasson Hagen trolig overtar kapteinsrollen i laget.

– Det kan bli flere muligheter for min del. Man er ikke glad for at en lagkamerat ryker ut, men det kan åpne muligheter, sier Boasson Hagen til TV2.