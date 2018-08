HAVETS KONGE: August Jensen fikk nærkontakt med en kongekrabbe før Artic Race of Norway. Til høyre den italienske favoritten Damiano Caruso. Foto: Jostein Overvik

August Jensen før Artic Race: Har ikke lyst til å sykle VM

KIRKENES (VG) Han vil gjerne vise klør i Artic Race of Norway etter EM-fiaskoen. Men høstens VM har sensasjonen fra i fjor, August Jensen (26), ikke lyst til å kjøre. Verdensmester Thor Hushovd ber ham om å stille.

VM-fellesstarten 30. september avslutter med en stigning på 24 prosent. Totalt inneholder den østerrikske berg-og-dal-banen i Innsbruck 4670 høydemeter.

– VM frister ikke så veldig om jeg skulle bli tatt ut. Det er såpass mange bakker og så hardt, at det blir en statistrolle for mange av oss norske. Jeg har syklet en del løp med de beste klatrerne i verden. Det er ikke det gøyeste jeg gjør på sykkelsetet. Andre kan gjøre jobben bedre og vil gjøre seg bedre erfaringer under VM, sier Jensen til VG før han drar ut på kongekrabbe-safari ved grensen til Russland.

Thor Hushovd sitter i samme båt inn Bøkfjorden, men er ikke enig i vurderingen til Nord-Norges sykkelstjerne.

– Jeg forstår hva han mener. VM-løypa er ikke for ham, men han er en rytter som bør ta erfaring. Jeg ville ha kjørt, sier verdensmesteren fra 2010.

Artic Race of Norway Torsdag: 184 km Vadsø – Kirkenes. Fredag: 195 km Tana – Kjøllefjord Lørdag: 194 km Honningsvåg – Hammerfest. Søndag: 145 km Kvalsund – Alta.

– Når Vincenzo Nibali & co. setter opp farten blir det et ekstremt hardt VM. Jeg må se an min egen form og hvordan det passer inn for laget, men hvis jeg hadde blitt spurt i dag hadde jeg takket pent nei, argumenterer Jensen.

Men bodøværingen har definitivt lyst til å sykle Artic Race. Han er ute etter en aldri så liten revansje etter å ha brutt EM i Glasgow søndag. Det norske laget gjorde flere tabber. Blant annet ble Jensen stående med et punktert hjul mens den norske følgebilen suste forbi. Uten å se ham.

I fjor vant han en tårevåt etappeseier på hjemmebane og ble nummer to sammenlagt i Artic Race. August Jensens store gjennombrudd som proff.

– Dette er mitt hjemmeritt selv om jeg kommer fra Bodø, ganske mange hundre kilometer unna. Jeg er den eneste nordlendingene i proffsirkuset og dette blir hjemmebane for meg. Det ble veldig mange følelser i fjor, sier han foran fire dager i Finnmark.

Hushovd tror han kan hevde seg igjen mot tøffe motstandere som Damiano Caruso (BMC), Jakob Fuglsang (Astana), Warren Barguil (Fortuneo – Samsic) og stjerneskuddet Mathieu van der Poel (Corendon – Circus).

Særlig hvis han takler de tøffe bakkene på lørdagens etappe i Hammerfest. Artic Race starter med Vadsø-Kirkenes torsdag og avsluttes i Alta søndag.

– Jeg håper å kunne gjøre det samme som i fjor. Men dette er et helt annet ritt, men andre løyper og et annet felt, minner han og mener han har en god sjanse på åpningsetappen. Det er en tøff avslutning selv om jeg kunne ønsket meg enda et par runder inne i Kirkenes.

Han sykler sin første sesong i Israël Academy sammen med Sondre Holst Enger. Hushovd trekker også frem Odd Christian Eiking som et godt norsk kort. Alexander Kristoffs lag stiller ikke, mens Dimension Data kommer uten Edvald Boasson Hagen.

– Det er synd. Han burde kjørt her. Kalenderen hans er ikke så fullpakket, sier Thor Hushovd. Han vant det første Artic Race for fem år siden og er ambassadør for rittet.

Onsdag var han sammen med Jensen, Caruso og van der Poel på en eksotisk båttur i Kirkenes. Bare noen meter fra grensen til Russland koste selskapet seg med kongekrabbe.

Mark Cavendish skulle vært rittets store stjerne. Den britiske spurtkanonen var en fiasko i Tour de France , trakk seg fra EM sist helg og tirsdag kom beskjeden om at han også dropper Artic Race of Norway.

Rittet starter med en ganske flat etappe fra Vadsø til Kirkenes. Fredag sykles det 195 kilometer fra Tana til Kjøllefjord. Den er langt tøffere, mens lørdagens etappe går fra Honningsvåg til en hard avslutning i Hammerfest.

Rittet avsluttes fra Kvalsund til Alta søndag.