Kristoff i gul trøye: – En drøm som kommer i oppfyllelse

NICE/OSLO (VG) Alexander Kristoff (33) klinket til i spurten og tok sin fjerde etappeseier i Tour de France. Seieren førte han også i den gule trøyen og han blir den andre nordmannen som får sykle i den ikoniske ledertrøyen.

Kristoff måtte klare seg selv alene på den siste kilometeren, men nordmannen fant de riktige lukene og vant etappen klart foran danske Mads Pedersen og Cees Bol.

Seieren er hans første for sesongen og hans første etappeseier i Tour de France siden han vant på Champs-Élysées i 2018.

– Jeg har alltid drømt om å ta den gule trøyen. Det er en drøm som kommer i oppfyllelse og nå er sesongen allerede reddet for min del. Du kan ikke drømme om en bedre start, sier Kristoff i et seiersintervju vist på Eurosport.

– Jeg følte meg virkelig sterk på de siste kilometerne og inn mot mål så jeg at jeg kom til å vinne. Det var en fantastisk følelse og jeg er veldig stolt over hva jeg klarte å gjøre, sier Kristoff.

– Det betyr mye for karrieren min. Å ta den fjerde etappevinneren viser at jeg fortsatt kan være der oppe, selv om jeg er 33 år og har fire barn hjemme. Jeg presterer fremdeles og jeg vet at barna mine sitter hjemme og er veldig stolte, sier Kristoff, og hilser hjem til barna og kona Maren.

Thor Hushovd er den eneste andre nordmannen som har kjørt i den gule trøyen tidligere, noe han gjorde i 2004, 2006 og 2011.

To måneder forsinket på grunn av coronaviruset startet årets Tour de France med en 156 kilometer lang etappe med start og mål i Nice.

Rytterne la ut i fint vær og Fabien Grellier (Total Direct Energie), Michael Schär (CCC) og Cyril Gautier (B&B Hotels-Vital Concept) angrep nærmest umiddelbart ut fra starten.

De tre fikk enkelt gå av gårde, men spurtlagene sørget for de aldri fikk mer enn snaut tre minutters forsprang.

Etappen ble etter hvert preget av et øsende regnvær, som førte til en rekke velt. Caleb Ewan (Lotto Soudal), Giacomo Nizzolo (NTT Pro Cycling), Julian Alaphilippe (Deceuninck - Quick-Step), Sam Bennett (Deceuninck - Quick-Step) og Pavel Sivakov (Ineos) var bare noen av de mange som havnet langt bakpå på grunn av velt og tekniske problemer.

SOM I 2010: Øsende regnvær gjorde sitt til at feltet nøytraliserte seg selv under den andre etappen i Tour de France i 2010. Den gang med Fabian Cancellara (i gult) som sjefen i feltet. Thor Hushovd i den norske mestertrøyen like til høyre for Cancellara. Foto: FRANCOIS LENOIR / Reuters

Feltet hentet inn bruddet allerede snaut seks mil fra mål, og etter at det ble en del nye velt valgte rytterne å mer eller mindre nøytralisere etappen selv. Tony Martin og Primoz Roglic (begge Jumbo-Visma) var blant rytterne som tydelig signaliserte at man skulle ta det rolig.

Det ble meldt at Ewan på et tidspunkt var over seks minutter bak, men på grunn av den lave farten kom han og flere andre ryttere opp igjen til feltet.

– Det er et sykkelløp, og mange forventer å kjøre hardt og kjempe om etappeseier og gul trøye. Regn skal ikke avgjøre det, sier TV 2-ekspert Thor Hushovd til TV 2.

– Sammenlagtkanonene har mye å si, og her ser vi de største lagene med sammenlagtfavorittene her skal ta det med ro, men lag som vinner spurter og har andre interesser, tør ikke å gå imot. Jeg kjenner meg igjen fra den følelsen jeg hadde i Spa, sier Hushovd.

