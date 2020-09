ULYKKESFUGLER: Til venstre deiser Fabio Jakobsen stygt inn i skilt på målstreken. Til høyre reddet Remco Evenepoel opp etter en stygg velt rett før Tour de France. Foto: EPA OG AFP

Tour-ryttere varsler opprør mot dårlig sikkerhet

SISTERON (VG) En rekke Tour de France-ryttere er enige om å ta saken i egne hender dersom de mener arrangøren ikke legger til rette for økt sikkerhet i fremtiden.

Før Tour de France skadet Fabio Jakobsen seg på grusomt vis i Polen rundt. Deretter føyk Remco Evenepoel utfor en bro i Italia.

På årets første Tour de France-etappe deiset deretter den ene rytteren etter den andre i asfalten, før Tony Martin forsøkte å roe tempoet opp og ned den siste stigningen for dagen.

Nå har 30 ryttere organisert en gruppechat på internett. De varsler at de kommer til å nøytralisere etapper på nytt, dersom de føler seg utrygge. Altså: at rytterne enes om å senke tempoet.

– Det var på tide at vi tok ansvar for vår egen sikkerhet. Det gjorde vi på lørdag (da Martin nøytraliserte, red.anm.) sier Trek-rytter Jasper Stuyven.

Spenningen mellom ryttere som roper på økt sikkerhet og rittarrangører som ASO i Tour de France går mange år tilbake. Ikke alle lar seg likevel imponere. Eurosport-ekspert og tidligere Tour-vinner Bradley Wiggins hadde i helgen en klar beskjed til de som nå roper høyt om sikkerhet:

– Det er en tøff sport, og liker du det ikke så kan du antageligvis like godt legge opp, sa briten.

VG pratet med tidligere proffrytter, nå TV 2-ekspert, Thor Hushovd i Frankrike mandag kveld. Han forstår behovet for mer sikkerhet. Hushovd åpner for forbud mot rundkjøringer eller 90-graderssvinger tett opp mot målstreken.

Men:

Han begriper ikke det som skjedde på lørdag da Tony Martin roet feltet med to vinkende armer.

– Det må foregå etter klare regler og ikke basert på en magefølelse der og da. Alle vet at Flandern og Roubaix er crazy. Skal de gjøre det der også? Eller skal de bare gjøre det i Nice? Og om det regner i Alpene, skal man gjøre det da?

– Men hva kan arrangøren egentlig gjøre – er det ikke rytterne som bestemmer fart og dermed risiko?

– Det er vanskelig. Men det kan komme krav om å unngå for eksempel en nittigraders sving rett før mål, som gjør at alle vil være først inn i den svingen. Når det er kulde, regn og snø er det også fornuftig med en regulering. Men å ta det på sparket fordi det regner, det blir for diffust, sier Hushovd etter endt arbeidsdag i Sisteron.

– Hva tenker du om utspillet til Wiggins?

– Det er litt i enden av skalaen, og jeg vet at aktive ryttere blir sure på ham. Det er lett for ham å si, som har lagt opp, sier 42-åringen fra Grimstad.

Organisasjonen Cyclistes Professionnels Associés (CPA), som samler noen av verdens beste ryttere under sine vinger, sendte nylig ut en pressemelding om sikkerhet i sykkelsporten, der de skrev at de har jobbet med UCI (Det internasjonale sykkelforbundet) i flere måneder, og at de ønsker å gjøre det samme med rittarrangører rundt om i verden.

– Jeg er fornøyd med at rytterne i Tour de France går sammen om dette. Som jeg alltid sier, sammen er vi sterkere, sier CPA-president Gianni Bugno i pressemeldingen.

I FRANKRIKE: Thor Hushovd, her fra fjorårets ritt. Foto: Anders K. Christiansen

Stygge velt er vanlig kost i internasjonal sykkelsport. Også de siste årene har proffryttere omkommet i ritt.

– Sikkerhet og sykkel har blitt diskutert i årevis. Vil vi diskutere dette om 15 år også?

– Ja, det vil alltid bli diskutert. Noen synes det er skummelt, men det er jo rytterne som i praksis gjør det skummelt, sier Thor Hushovd.

Publisert: 01.09.20 kl. 09:10

