POLITIBESØK: Bahrain Victorious-laget fikk besøk av politiet onsdag kveld. Foto: Pete Goding / GodingImages

Politirazzia på lagbussen og hotellet til Tour de France-lag

Bahrain Victorious, som har vunnet to etapper i årets Tour de France, bekrefter selv at de fikk besøk av politiet.

Av Simon Zetlitz Nessler

Publisert: Oppdatert for mindre enn 10 minutter siden

Oppdateres!

Bahrain Victorious har hatt en god Tour de France så langt, til tross for at lagets sammenlagthåp Jack Haig veltet ut tidlig. Laget har vunnet to etapper så langt i årets Tour de France, med henholdsvis Dylan Teuns og Matej Mohoric. De har også Wout Poels i klatretrøyen med fire etapper igjen og leder lagkonkurransen med godt over en halvtime.

– De forstyrret rytterne i én time og til slutt sa de takk. De sa ikke noe om hvorfor de besøkte oss, men vi vil finne ut det i dag gjennom advokatene, sier lagsjef Milan Erzen til Cyclingnews før start på den 18. etappen.

Razziaen fant sted onsdag kveld og ifølge Cyclingnews skal opp mot 50 politifolk ha vært med på razziaen.

Erzen sier til Cyclingnews at politiet spurte etter rytternes treningsfiler og at de sjekket lagbussen. Laget bekrefter til Cyclingnews også at hotellet laget bodde på i Pau ble undersøkt.

Laget har hatt en strålende sesong i år, men har også blitt møtt med dopingbeskyldninger. Etter at Mark Padun vant to etapper i Critérium du Dauphiné, kom det flere anonyme beskyldninger mot rytteren i Le Parisien.

Erzen var da klar på at de ikke gjorde noe ulovlig, og at grunnen til de bedre resultatene skyldes et langsiktig arbeid.

I Giro d’Italia kjørte Damiano Caruso inn til en annenplass i sammendraget, mens Pello Bilbao ligger an til å bli lagets beste i årets Tour de France. Spanjolen ligger på tiendeplass i sammendraget etter 17 av 21 etapper.