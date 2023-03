Hushovd blir ekspertkommentator i TV 2

Tidligere proffsyklist Thor Hushovd blir ekspertkommentator for sykkel i TV 2, opplyser kanalen selv.

NTB

Hushovd blir fast makker til Christian Paasche under alle de store sykkelrittene den kommende sesongen, inkludert Tour de France, skriver TV 2.

– ­Jeg er veldig takknemlig for å være tilbake hos TV 2 og ikke minst hos den flotte sykkelgjengen i denne kanalen. Fra sist gang jeg var innom, vet jeg at jeg her kommer til et veldig godt miljø, med bra mennesker og hvor det er mye kunnskap. Jeg gleder meg til å sitte flere timer i boksen sammen med Christian Paasche, som jeg mener er tidenes formidler og selve stemmen av sykkel, sier Hushovd.

Hushovd har tidligere vært sykkelekspert i kanalen i tre år.

– Sammen med Dag Otto Lauritzen, Mads Kaggestad og Magnus Drivenes utgjør Thor et råsterkt ekspertlag som vil gjøre sykkelsendingene enda mer interessante og engasjerende på TV 2, sier kanalens sportsredaktør Vegard Jansen Hagen.

Hushovd vant VM og står med blant annet ti etappeseirer i Tour de France.