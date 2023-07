Sykkelheltens kone om den første flørtingen: − Er jo kriminelt

Jonas Vingegaard (26) har et oppsiktsvekkende sterkt hjerte. Det banker ekstra for kvinnen som trodde det ville være et lovbrudd å bli sammen med ham.

For fem år siden skrev danske TV2 om sykkeltalentet Jonas Vingegaard fra Hillerslev. Den da 21 år gamle rytteren hadde nemlig eksepsjonelt gode forutsetninger for å lykkes på øverste nivå.