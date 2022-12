DROPPER TOUR DE FRANCE: Primoz Roglic skal sykle Giro d'Italia neste sesong.

Roglic sykler Giroen – Vingegaard blir «ensom» kaptein i Tour de France

Jumbo-Visma setter alt inn på at Jonas Vingegaard skal gjenta årets Tour de France-seier i neste års ritt. Han skal ikke dele kapteinsrollen med Primoz Roglic.

NTB

Da det nederlandske laget presenterte sine ryttere og planer for 2023 torsdag, ble det nemlig offentliggjort at svært meritterte Roglic skal fokusere på å vinne Giro d'Italia kommende sesong. Han blir dermed ikke å se i Tour de France.

– Vi har hatt noen lange samtaler. Et Tour-lag med Primoz og Jonas ville vært et veldig sterkt lag, men vi er trygge på at vi kan vinne rittet nå også, sa Jumbo-Visma-teamsjef Richard Plugge.

Han la videre til at neste års Giro-løype passer Primoz Roglic svært godt.

Sloveneren Roglic, med en bakgrunn fra skihopping, delte kapteinsansvaret i Jumbo-Visma-laget med Vingegaard under årets Tour de France. Etter at Roglic veltet stygt og måtte bryte rittet, handlet imidlertid alt om Vingegaard.

Dansken sto til slutt imot alle angrep og vant Touren for første gang.

– Jeg var glad for å ha Roglic ved min side i år. Det blir annerledes neste år, siden det også er mye press, men jeg har vunnet Tour de France og vil kanskje aldri gjøre det igjen, men jeg skal prøve, sa Vingegaard torsdag.