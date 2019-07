FÆRRE: Egan Bernal (i hvit) og Geraint Thomas (bak) har ikke like mange hjelperyttere med seg opp fjellene. Jonathan Castroviejo måtte gjøre mye av jobben torsdag, og gikk etter hvert tom for krefter. Foto: GUILLAUME HORCAJUELO / EPA

Alaphilippe-utfordrerne får kritikk: – En skygge av seg selv

Tidligere Tour de France-vinner Sir Bradley Wiggins lar seg forbause av taktikken til sine tidligere lagkamerater i Team Ineos. TV 2-ekspert Johan Kaggestad mener at laget ikke er til å kjenne igjen.

– Jeg var faktisk litt skuffet over at de satte inn støtet så sent. De klarte å kvitte seg med Alaphilippe, men det var altfor langt opp i fjellet, sier Wiggins ifølge Eurosport.

Team Ineos, som frem til i år het Team Sky, var tydelig preget etter å ha mistet en av lagets viktigste hjelperyttere, Luke Rowe.

Wiggins mener at laget ikke lenger klarer å sette opp det tempoet man er vant til å se fra det britiske laget, noe lagets kaptein er enig i.

– Dessverre gikk vi tom for hjelpere og det virket ikke hardt nok, så det ble bestemt at Egan skulle rykke, sier Geraint Thomas ifølge Velonews.

Først forsvant Jonathan Castroviejo og Michal Kwiatkowski. Deretter slapp Wouter Poels tidlig opp mot Col d’Galibier.

Dermed var det bare Dylan van Baarle, som måtte slippe seg tilbake fra bruddet, igjen foran Egan Bernal og Geraint Thomas.

– Kollektivt er Team Ineos en skygge av seg selv sammenlignet med fjoråret, kommenterte Johan Kaggestad under TV 2s sending.

Team Ineos satte inn støtet så sent at Julian Alaphilippe klarte å hente inn Geraint Thomas & co med vanvittig kjøring i utforbakkene:

Riktignok tjente Egan Bernal et drøyt halvminutt på konkurrentene, og kjørte seg opp på andreplass i sammendraget, men det er fremdeles halvannet minutt opp til Alaphilippe.

– Men hadde han prøvd tidligere, hadde han tjent mer tid, sier Wiggins, som tror Ineos-rytterne mangler selvtillit.

– Jeg er usikker på hvem som skal ta kontrollen over rittet i avgjørende øyeblikk som dette, sier vinneren av Tour de France 2012.

Skal man tro bookmakerne, er det nå nesten helt åpent mellom Alaphilippe, Bernal, Thomas og Thibaut Pinot.

– Det er den mest åpne og spennende Tour de France-utgaven på lang, lang tid, sier Eurosport-kommentator Petter Bø Tosterud til VG.

Han tror det blir for tungt for Alaphilippe på fredagens etappe:

Steven Kruiswijk og Emanuel Buchmann må ta til takke med å være outsidere, mens etappevinner Nairo Quintana nok er for langt bak til tross for at han hentet inn drøyt fem minutter i sammendraget.

Tour de France 2019 sammenlagt (etter 18 av 21 etapper) 1) Julian Alaphilippe, Deceuninck Quick-Step 2) Egan Bernal, Team Ineos (+1.30) 3) Geraint Thomas, Team Ineos (+1.35) 4) Steven Kruijswijk, Team Jumbo-Visma (+1.47) 5) Thibaut Pinot, Groupama FDJ (+1.50) 6) Emanuel Buchmann, Bora-Hansgrohe (+2.14) 7) Nairo Quintana, Movistar Team (+3.54) 8) Mikel Landa, Movistar Team (+4.54) 9) Rigoberto Uran, EF Education First (+5.33) 10) Alejandro Valverde, Movistar Team (+5.58) Vis mer