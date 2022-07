VINNER: Jonas Vingegaard kommer til å vinne Tour de France 2022.

Kommer til å vinne Tour de France: − Det betyr alt

Den nest siste etappen i årets Tour de France ble en parademarsj for Wout van Aert, den siste etappen blir en parade for lagkamerat Jonas Vingegaard.

For dansken hadde tre minutter og 26 sekunder ned til sin nærmeste konkurrent Tadej Pogacar før tempoen. Og på selve tempoen ble det tidlig klart at dansken ville øke til sin slovenske rival.

Allerede på den første passeringen hadde Vingegaard tatt syv nye sekunder på Pogacar, ved passering to var luken 20 sekunder, før den økte med ytterligere ett sekund til passering tre.

Over målstreken Rocamadour kjørte Vingegaard inn til en annenplass på etappen, og økte forspranget til Pogacar med åtte sekunder i sammendraget.

Dermed kan 25-åringen juble over det som kommer til å bli sammenlagtseier i årets Tour de France.

– Det betyr alt. Det er utrolig, det er vanskelig for meg å finne ord. Det er det største innen sykkelsporten og vi klarte det sa Vingegaard til arrangøren og fortsatte:

– Siden i fjor jeg trodd at jeg kan klare det, nå har det skjedd. Det er både en lettelse og det at jeg er utrolig glad og stolt.

For nå er det Paris som venter for Vingegaard og Tour de France-rytterne. Den siste etappen på 115 kilometer med målgang inne på Champs-Élysées er kun en parademarsj før spurterne skal gjøre opp om den siste etappeseieren.

Det skal skåles med champagne, bilder skal tas, og det er mot sykkelfeltets uskrevne regler å angripe den gule trøyen.

MAKTDEMONSTRASJON: Wout van Aert strålte på Tourens nest siste etappe.

Drøyt en halvtime før sammenlagtleder Vingegaard trillet ut fra startrampen i Lacapelle-Marival og bega seg ut på den 40,7 kilometer lange tempoetappen med mål i Rocamadour, startet lagkamerat Wout van Aert.

Belgieren hadde tidene til verdensmester på tempo, Filippo Ganna, som ledet i mål å måle seg mot – og var i forkant hele veien.

Ved første passering ledet Jumbo-Visma-rytteren med 14 sekunder på Ganna. Ved passering to var luken 25 sekunder, noen kilometer sener ved tredje passering var luken 23 sekunder, før van Aert dundret i mål til etappeseier hele 41 sekunder foran Ganna.

– Jeg er emosjonell. Det å vinne Tour de France som et lag er veldig spesielt. Og i dag var et drømmescenario. Jonas er så sterk, men og en skikkelig fin fyr, sier van Aert til arrangøren og fortsetter:

– Jeg er supersliten etter tre uker. Jeg ga alt i dag. Jeg håpet på å ta etappen og at Jonas skulle sikre gult. Han har et så stort hjerte at han tenkte det samme.

Det var det ingen som klarte å tukte, og van Aert innkasserte sin tredje og lagets sjette etappeseier i årets ritt.

Da Vingegaard krysset målstreken som siste rytter sto van Aert der å jublet lagkameraten inn. De to omfavnet hverandre i målområdet og begge var tydelig rørt.

I tillegg til å sikre seg den gule trøyen, blir Vingegaard også vinneren av klatretrøyen. Samtidig er det van Aert som stikker av med den grønne poengtrøyen.

Pogacar vinner den hvite ungdomstrøyen og blir nummer to i sammendraget etter to strake seiere i rittet.

– Det har vært tre gode uker, med oppturer og nedturer, men en fin kamp med Jonas, sier Pogacar til arrangøren.

Briten Geraint Thomas, som vant Tour de France i 2018, leverte en sterk tempo og blir nummer tre i sammendraget.