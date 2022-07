REPRISE? Målgang på dagens etappe er nærmest på streken der Thor Hushovd vant i 2010 (t.h.), like utenfor Arenberg-skogen.

Kristoff vil kopiere Hushovd: − Absolutt alt kan skje i dag

LILLE (VG) Allerede i mai brukte Alexander Kristoff (35) tid i Nord-Frankrike på å forberede seg til dagens brosteinsetappe i Tour de France.

Publisert: For mindre enn 30 minutter siden

Det sier mye om hvilke forventninger nordmannen har til det som skal skje i ettermiddag.

For etter en nølende start på årets treukersritt i Frankrike, så er håpet stort i dag: Den femte etappen av Tour de France er mer enn noen annen den «Team Kristoff» har pekt seg ut på forhånd.

Årsaken er 19,4 kilometer med brostein, fordelt på 11 partier.

– Dette blir veldig, veldig spennende. Absolutt alt kan skje, mener Kristoffs trener, Stein Ørn, til VG.

Han likte det han så av Kristoff på gårsdagens etappe.

Det har gått 12 år siden Thor Hushovd spurtet inn til brosteinsseier i det samme området i Tour de France. I dag håper Alexander Kristoff å gjøre det samme.

Intermarché-Wanty-laget hans rapporteres å være godt forberedt. Kristoff rekognoserte brosteinen allerede i mai, sammen med hjelperytter Adrien Petit, som kommer fra regionen det skal sykles i dag.

Petit meldes å være lommekjent i området.

– Vi er avhengig av flaks som alle andre, men vi vet hva dette handler om: Vi har testet sykler og dekk og er godt forberedt. Dette blir en god mulighet for Alexander, sier lagsjef Aike Visbeek til VG i Frankrike.

Alexander Kristoff selv er roligheten selv foran det som skal skje. Etter to 11. plasser, ble han nummer fire på gårsdagens etappe.

Nordmannen har aldri brukt store ord for å prate opp viktigheten av å rekognosere brosteinsløp i forkant. Det gjør han heller ikke nå, når VG snakker om arbeidet han la ned i mai.

– Det er som alltid: Du må ligge foran i feltet inn mot brosteinspartiene. Jeg husker strekkene, men ikke løypa og det er jo egentlig inngangen til strekket du må huske, smiler han.

– Adrien Petit blir viktig for deg, han kan hviske deg ett og annet i øret?

– Ja, han kommer til å bli god å ha. Vi må kjøre samlet, men også hver mann for seg selv på den måten at dersom jeg får tekniske problemer, så skal ingen vente på meg. Da får andre ta sjansen. Vi kjørte veldig bra i Roubaix og får håpe på det samme nå, sier Kristoff til VG.

Trener Stein Ørn nevner Wout van Aert (gul trøye-holder) og Mathieu van der Poel som Kristoffs store rivaler i dag. Begge er for ikoner å regne i sykkelsporten.

I podcasten The Move, som Lance Armstrong drifter, er ikke Alexander Kristoff et navn som nevnes når George Hincapie skal ramse opp sine favoritter. Men også Hincapie er klar på at det blir et rotterace i dag.

– Det blir et beist av en etappe, sier veteranen, som også syklet flere sesonger sammen med Edvald Boasson Hagen før han la opp.

LOMMEKJENT I OMRÅDET: Kristoffs hjelper, Adrien Petit.

Det er ikke meldt regn i dag. Det er trolig de største sammenlagtfavorittene i Tour de France glad for. For dem handler alt om å unngå uhell i dag.

Dagens etappe er ikke blant dem der man vinner Tour de France, men tvert imot der alt kan gå tapt.

Ifølge Sykkelmagasinet har to av de seks første sektorene (Monchecourt og Emerchicourt) aldri vært med i hverken Tour de France eller Paris-Roubaix tidligere.

Ingen av partiene som er rangert med fem stjerner i Roubaix - hvilket indikerer at de topper versting-skalaen hva gjelder komfort - er med i dagens ritt. To partier på henholdsvis 2,8 og 2,4 kilometer er imidlertid med. De er belønnet med fire av fem mulige stjerner.

– Dette er et merkelig ritt, og det kommer til å bli fryktelig nervøst i feltet, spår Kristoff-hjelper Adrien Petit overfor VG i Frankrike.

PS! Rytterne skal over brostein i dag, og målgang er ved Arenberg. Men de skal ikke sykle gjennom den ikoniske Arenberg-skogen, kjent fra Paris-Roubaix.