Van Aert raste mot Sagan etter spurtdramatikk – Ewan vant

Caleb Ewan sikret seg årets andre etappeseier i Tour de France etter å ha slått Sam Bennett på målstreken. Men etter målgang handlet det meste om oppløpsduellen mellom Wout Van Aert og Peter Sagan.

– Jeg var overrasket og sjokkert. Jeg ble virkelig redd, sier Wout Van Aert etter at Peter Sagan traff ham i siden – i høy fart – da de spurtet om seieren.

– Jeg var sinna og sa noen ikke så veldig fine ord til ham. Jeg likte det ikke, men alt som kom i retur var andre sterke ord, sier belgieren som har stukket av med to etappeseiere hittil i årets Tour de France.

På et bilde publisert på Twitter kan det se ut som Van Aert rekker Sagan fingeren.

På de oppdaterte resultatlistene er Sagan deplassert, altså får han ikke poeng i kampen om den grønne trøyen. Dermed endte Van Aert på en tredjeplass til slutt – men mente selv at han muligens kunne kjempet om seieren. Den gikk til Caleb Ewan.

– Det var en tøff spurt og veldig jevnt i finalen. Peter var borti en annen rytter og avgjørelsen fra juryen er grei. Vi respekterer den, sier Bora-Hansgrohes sportsdirektør Enrico Poitschke til TV 2.

– Det var en hard bevegelse og fra vår side må vi akseptere juryens avgjørelse, sier han videre.

På grunn av deplasseringen er nå Sagan 55 poeng bak Bennett i kampen om den grønne poengtrøyen.

– Det er den lille reklamepolstringen som gjør at Peter Sagan har den litt brå bevegelsen inn mot Van Aert. Regelen er jo slik: Er det ikke plass, så har du ikke lov til å lage deg plass. Det Peter Sagan prøvde på var å lage seg plass, men grunnen til den brå bevegelsen var på grunn av den (reklamepolstringen). Jeg synes det er en veldig tvilsom avgjørelse og du har sett mange spurter som er mye verre enn det, sier Thor Hushovd på TV 2s sending.

Seieren gikk altså til Caleb Ewan.

– Du klarer ikke helt å se om du har vunnet eller ei, men noen ganger kan du føle det. Jeg følte jeg var ganske nære og jeg er glad for at jeg klarte det til slutt. Jeg har ikke sett målfotoet enda, men jeg tror det er ganske jevnt, sier Ewan i et intervju vist på Eurosport.

Målfotoet viste også at Ewan tok seieren, noen få centimeter foran Sagan og Bennett.

– Det var veldig hektisk. Jeg visste fra den første etappen jeg vant at jeg måtte forholde meg rolig og vente på den rette luken og det rette tidspunktet. Det gjorde det til slutt, ganske tett på mållinjen. Jeg hadde lyst til å vinne etter gårsdagen. Jeg var ganske skuffet over spurten min og jeg er glad for å kunne gi tilbake til lagkameratene mine med seier i dag, sier Ewan.

Både Alexander Kristoff (UAE Team Emirates) og Edvald Boasson Hagen (NTT Pro Cycling) sjansen til å spurte om seier, men det endte med 12. og 14. plass på de to nordmennene.

JEVNT: Caleb Ewan (rød hjelm) vant den ellevte etappen i Tour de France. Foto: THIBAULT CAMUS / POOL

Etter en rask og hektisk dag langs Frankrikes vestkyst på tirsdagens etappe, gikk det langt roligere for seg da Tour de France vendte østover inn i landet, med motvind stort sett gjennom hele den 167,5 kilometer lange etappen.

Matthieu Ladagnous (Groupama-FDJ) gikk i brudd ut fra start, men fikk ingen med seg og endte dermed opp i et langt solobrudd.

Han fikk på det meste fem minutter og da valgte en gruppe på seks ryttere med Oliver Naesen (AG2R La Mondiale), Jasper Stuyven (Trek-Segafredo), Lukas Pöstlberger (Bora-Hansgrohe), Stefan Küng (Groupama-FDJ), Michael Gogl (NTT Pro Cycling) og Tom Van Asbroeck (Israel Start-Up Nation) å angripe fra feltet.

Det var et brudd som verken Deceuninck - Quick-Step eller Lotto Soudal ønsket at skulle få etablere seg, og etter drøyt ti kilometers kjøring klarte de å kjøre inn mellombruddet.

Samtidig ble ledelsen til Ladagnous kuttet ned til ett minutt, før den sakte vokste seg opp til tre minutter igjen. Franskmannen tok det eneste klatrepoenget på etappen og var også først over den innlagte spurten. I feltet var Sam Bennett (Deceuninck - Quick-Step) først over, og økte dermed ledelsen sin i poengkonkurransen til 25 poeng foran Peter Sagan.

Ladagnous ble hentet inn med 43 kilometer igjen og etappen ble avgjort i en massespurt.

