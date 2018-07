Tour-rytter rasende: Hevder etappevinneren fikk hjelp av motorsykkel

LARUNS (VG) Samtidig som Geraint Thomas (32) er nærmere sammenlagtseier i Tour de France enn noen gang, vant Primoz Rolgic (28) årets siste fjelletappe i rittet. Det gjorde Tom Dumuolin (27) rasende.

Roglic syklet alene over målstreken i Laruns, etter en knallhard etappe i Pyreneene. Samtidig tok han steget opp på podiet i Tour de France sammenlagt. Der skal han kjempe med Tom Dumoulin om andreplassen i rittet på morgendagens tempo.

Mens Roglic jublet her i Frankrike i kveld, var Dumoulin rasende etter at rivalen rykket i den siste utforkjøringen til mål.

– Jeg er jævlig skuffet, sa nederlenderen like etter målgang.

Han pustet tungt og ristet på hodet med en liten flokk journalister rundt seg.

Årsak: Dumoulin mener Roglic dro nytte av dragsuget fra motorsykkelen som kjørte foran ham da han satt inn det avgjørende støtet.

– Jeg ble droppet på en rett strekning fordi han var på hjul (bak motorsykkelen) og fikk hjelp fra dragsuget fra motorsykkelen. Jeg forsøkte å spurte opp til ham, men kom ikke noe nærmere. Jeg ble droppet på den eneste rette strekningen. Det er latterlig! utbrøt Dumoulin.

I studioet til TV 2 i Laruns fikk Sunweb-kapteinen sympati hos Thor Hushovd.

– Han har absolutt et poeng. Primoz tok sjansen og kjørte fra, men dette er et problem i sykkelsporten. Jeg skjønner at Dumoulin er forbannet. Han har grunn til det. Han tapte verdifulle sekunder, sier sørlendingen.

Hushovd mener selv han har tapt sykkelløp på grunn av lignende episoder.

– Når du sitter i en gruppe inn i finalen, så tenker mange at «jeg skal støte først», for da er jeg først på motorsykkelen og får litt ekstra hjelp, sier han.

Tidligere skihopper

Roglic har bakgrunn som skihopper, og ble juniorverdensmester i 2007. Samme år falt han stygt foran hjemmepublikummet i Planica.

Den personlige rekorden i hoppbakken er 183 meter. Men for seks år siden valgte han bort skihopping, og vendte fokuset mot sykkelsporten.

Det har altså gått over all forventning.

– Hva kan jeg si? Jeg er veldig lykkelig. Det er crazy. En veldig, veldig god følelse, sier Roglic i kveld.

Geraint Thomas virker - på papiret - å ha god kontroll på den gule trøya foran den avsluttende 31 kilometer lange tempoløypen i morgen, lørdag.

Tom Dumoulin, nummer to i sammendraget, angrep Geraint Thomas med 33 kilometer igjen til mål - og opp dagens siste fjell. Thomas hadde imidlertid ingen problemer med å svare på nederlenderens forsøk.

– Thomas ser ekstremt sterk ut og har kontroll på dette, mente TV 2-ekspert Thor Hushovd.

Froome: – Glitrende

Chris Froome slet til tider, men maktet å tette en luke for Thomas da også Primoz Roglic forsøkte å stikke på et tidspunkt. Froome jobbet seg også tilbake etter å ha måttet gi noen meter - og satt like bak Sky-kollegaen sin på toppen av dagens siste fjell.

Etter at Roglic hadde gått i mål, spurtet Geraint Thomas i mål 19 sekunder bak sloveneren. Dermed tok Team Sky-rytteren samtidig fire bonussekunder.

– Vi er i en glitrende posisjon med Geraint i den gule trøya. Han føler seg veldig bra, sier Chris Froome i målområdet.

Han ligger nå på fjerdeplass i Tour de France, 13 sekunder bak Roglic og 32 sekunder bak Dumoulin.

De to store taperne på årets siste fjelletappe: Nairo Quintana og Jakob Fuglsang. Begge havnet tidlig langt bak før finalen gikk opp mot Col d’Aubisque.

Sagan slet

Bakerst i feltet slet Peter Sagan voldsomt med skadene han pådro seg i en voldsom velt for to dager siden. Slovaken leder poengkonkurransen (grønn trøye) overlegent ned til Alexander Kristoff.

Men lenge var det usikkert om Sagan i det hele tatt ville klare å komme seg til mål på dagens etappe.

– Peter har den hardeste dagen på sykkelen i løpet av hele karrieren sin. Det er alltid verst 48 timer etter en velt, sa Boras sportsdirektør Patxi Villa til fransk TV underveis på etappen.

Utover dagen fant Sagan likevel tempoet sitt, da han lå i grupettoen sammen med blant andre Alexander Kristoff.