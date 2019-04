FØRSTE NORSKE PROFFLAG I SYKKEL: Uno-X-laget etablerer et lag på nivå 2, såkalt prokontinentallag, i sykkelsporten. Teoretisk sett åpner det for invitasjon til Tour de France om noen år. Bak fra venstre: Andreas Leknessund (Tromsø), Syver Wærsted (Porsgrunn/Skien), Kristian Kulset (Oslo), Markus Hoelgaard (Sandnes), Erik Resell (Trondheim), Iver Skaarseth (Lillehammer), Jonas Iversby Hvideberg (Fredrikstad), Anders Skaarseth (Lillehammer), Tobias Foss (Lillehammer).Foran fra venstre: Martin Bugge Urianstad (Stavanger), Kristoffer Skjerping (Bergen/Sotra), Idar Andersen (Trondheim), Sindre Kulset (Oslo), Torjus Sleen (Re/Tønsberg), Torstein Træen (Hønefoss), Lars Saugstad (Brumunddal), Jonas Abrahamsen (Porsgrunn/Skien) Foto: Jan Brychta

Etablerer norsk profflag i sykkel: – Sykkelhistorie

Det norske sykkellaget Uno-X søker UCI om å etablere et profesjonelt sykkellag fra 2020-sesongen. Dette er første gang dette skjer på herresiden i Norge.

Oppdatert nå nettopp







Laget skal ha en stamme av norske og danske sykkelryttere.

– Dette er sykkelhistorie, kanskje idrettshistorie, i Norge, sa Kurt Asle Arvesen på en pressekonferanse i formiddag.

Han har jobben som sportslig leder i laget.

Uno-X-laget er i dag et såkalt kontinentallag. Det er nivå tre i sykkelsporten. Nå går man for prokontinental, som er nivå to - under såkalt «World Tour».

Når laget nå øker innsatsen og satser på «opprykk», vil man også kunne sykle ritt på helt andre nivåer enn i dag. Teoretisk sett kan laget om noen år også inviteres til Tour de France. Noen få lag får en slik invitasjon hvert år, i tillegg til de 18 lagene som har World Tour-status.

Tour de France ligger etter alle solemerker flere år frem i tid, dersom det noen gang blir aktuelt.

– Jeg synes det er stort og på tide at vi får et norsk lag på dette nivået! Det blir spennende å følge de videre, sier Alexander Kristoff til nettstedet Procycling.no

– Det blir større. Litt flere i støtteapparatet. Flere ryttere. Vi vil fortsatt ha U23-biten sportslig, men også ha en gruppe på et enda høyere nivå, sier Arvesen.

les også Sjekker mulig salg av landslagsplasser i sykkelavtale

Laget har i dag 17 ryttere og Stig Kristiansen sier at stammen vil bestå, men at det også åpnes for danske ryttere. Det er ingen automatikk i at alle dagens ryttere blir med videre.

Kristiansen var tidligere landslagssjef, men er nå tilknyttet Uno-X-laget som sportsdirektør. Laget har satset tungt på utvikling av norske talenter de siste årene.

– Vi skal drive laget lenge, ordentlig, nøkternt og vi skal være ydmyke. Vi skal tørre å være annerledes og ha fokus på utvikling av mennesker og sykkelryttere, sier Uno-X-sjef Jens Haugland.

Han ønsker ikke å si hva slags budsjett man ser for seg.

I 2016 hadde Cofidis et budsjett på nesten 100 millioner kroner, og ansatte 54 personer ifølge det anerkjente nettstedet Inrng.com. Wanty-laget hadde derimot et langt mindre budsjett, med sine 39 millioner kroner.

Avstandene på dette nivået er altså store. Men hvert lag må ha minst 16 ryttere, som hver har en minstelønn på rundt 300.000 kroner ifølge reglementet til UCI.

SENTRAL: Kurt Asle Arvesen blir en viktig brikke på nysatsningen. Her er han i møte med VG under Tour de France for fem år siden. Foto: Anders K. Christiansen

– Det er fantastisk for norsk sykkelsport! Det betyr at enda flere får muligheten til å oppnå drømmen sin, sier Sky-spurter Kristoffer Halvorsen til Procycling.no

Laget vil hete Uno-X Norwegian Development Team også i 2020.

les også Uno-X-sjefens barn kunne tjent på omstridt sykkelavtale

Drivstoffselskapet Uno-X har pumpet mange millioner kroner inn i norsk sykkelsport de siste årene. Sykkelforbundet er blant dem som har dratt nytte av dette.

Nå økes altså innsatsen betydelig fra 2020-sesongen.

Thor Hushovd jobbet lenge for å etablere et norsk profflag, men lyktes ikke med å få på plass nødvendige sponsorkroner. Hushovd er ikke tilknyttet det nå hardtsatsende Uno-X-laget.

Publisert: 02.04.19 kl. 11:08 Oppdatert: 02.04.19 kl. 11:42