BESTEMT: Edvald Boasson Hagen har ikke tenkt å gjøre radikale endringer etter Tour de France-nedturen. Her fra den 17. etappen. Foto: Tim de Waele / Velo

Mads Kaggestad får vondt av Edvald Boasson Hagen: – Jeg bryr meg ikke

Sykkelekspert Mads Kaggestad (42) etterlyser hva Edvald Boasson Hagen (32) ønsker med karrieren. Hovedpersonen vil fortsette i samme spor som nå.

Nå nettopp

Kopier lenke

Del på Facebook

Del med e-post

– Edvald må sette seg ned og evaluere karrieren sin. Jeg mener at han må gjøre noe med treningen sin, uten at jeg vet det i detalj. Jeg hadde en podkast med ham i fjor høst og da snakket vi om dette med trening. Jeg skjønte ikke hva han vil med karrieren. Det fikk jeg ikke tak på i løpet av den samtalen heller. Han ville trene mer eksplosivt og mer vekter for å bli en bedre spurter, samtidig som han sier at han ikke er en spurter. Han ser tung ut i bakkene, sier Kaggestad, TV 2-ekspert, til VG.

les også Hushovd hevder Kristoff-lagets problemer skyldes sportsdrikk

Boasson Hagen hadde en skuffende Tour de France. Mads Kaggestad synes det er vanskelig å få tak på hva som er Boasson Hagens mål og hvordan type rytter han er.

– Det er mulig at han sier det til andre enn mediefolk, men jeg synes det er vondt å se på ham som han er nå. Han er under kjempepress, men han får det bare ikke til, sier Kaggestad.

Boasson Hagen var offensiv på den siste etappen:

Boasson Hagen endrer ikke

Også hans far Johan Kaggestad har vært kritisk til Boasson Hagen i sommer.

– Jeg vil fortsette på samme måte som før. Jeg skal være en allrounder som stiller i klassikerne. Jeg skal fortsette å ha en sterk avslutning og prøve å gå i brudd. Jeg var ikke helt i slag i Tour de France, og det hjalp ikke med sykdommen jeg fikk i starten, men jeg har ikke tenkt til å endre noe spesielt, svarer Boasson Hagen til VG.

Han vant første etappe i Critérium du Dauphiné i juni. Det er hans beste prestasjon siden Tour de France-etappeseieren i 2017.

– Jeg bryr meg ikke særlig om meningene. Jeg bryr meg om mine tanker, og hva laget og mine trenere mener. Det er mange andre ritt enn bare Tour de France også, selv om jeg er enig i at jeg ikke har vunnet så mye som jeg burde, sier Boasson Hagen.

les også Caleb Ewan vant da Bernal ble hyllet på Champs-Élysées

Spania rundt og VM

Mads Kaggestad synes både farens kritikk og Boasson Hagens reaksjon var godt innenfor hva som er rimelig.

– Når man står der skuffet og full av adrenalin i 40 varmegrader, så har jeg full forståelse for det, sier Kaggestad junior om Boasson Hagens reaksjon.

EKSPERT: Mads Kaggestad. Foto: Vidar Ruud / NTB scanpix

Boasson Hagen er tilbake i Norge etter Tour de France og skal ha en roligere treningsperiode fremover.

– Etter det er Vuelta a España (24. august - 15. september) og VM (22. - 29. september) det jeg sikter mot videre, sier Boasson Hagen.

Publisert: 04.08.19 kl. 09:03