IKKE BESTEVENNER: Her er Jonathan Vaughters (t.h.) og Thor Hushovd 3. juli 2011. Da hadde Garmin-Cervelo vunnet lagtempoen i Tour de France, og Hushovd kunne ikle seg den gule ledertrøya. Foto: Daniel Sannum Lauten

Sykkelsjef: – Takk Gud for at vi ikke ga Hushovd en feitere kontrakt

SAINT ETIENNE (VG) Thor Hushovd (41) langet ut mot sjefen for Tour de France-laget EF Education i sin egen selvbiografi. Nå får nordmannen merkelappen «gretten» av Jonathan Vaughters (46).

Det skriver amerikaneren i sin egen selvbiografi, som ble sluppet i England for to uker siden.

«Uansett hvor merkelig det var å ha en veldig gretten verdensmester i laget, så takk Gud for at vi ikke signerte en feitere kontrakt med Thor. Når det er sagt, på tross av det mørke humøret hans, så var han aldri noe annet enn profesjonell», skriver Vaughters i boken «One Way Ticket».

I dag er han sjef for EF Education-laget, som deltar i Tour de France. Men for åtte år siden het laget Garmin-Cervelo. Thor Hushovd var blant rytterne som ble overført dit etter at deres lag hadde fått økonomiske problemer året før.

Hushovd er i dag i Frankrike som TV 2-ekspert under Tour de France.

– At jeg ble oppfattet som gretten av Vaughters, gjør meg ingenting. Jeg traff ham bare tre ganger i løpet av hele året. Det jeg derimot bryr meg om, er om jeg hadde blitt oppfattet som gretten i laget. Det er jeg overbevist om at jeg ikke ble. Du får bare høre med folk her nede i Tour de France, sier 41-åringen til VG.

– Det komiske er at han tilbød meg en bedre økonomisk avtale enn BMC gjorde! Tilbudet kom den siste uken i Tour de France, tilføyer Hushovd.

Han hadde for lengst signert en lukrativ treårskontrakt med BMC, uten at Vaughters var klar over det. Dermed ble aldri tilbudet vurdert.

Hushovd vant VM bare dager etter at han hadde signert en kontrakt med Vaughters og Garmin-laget. Ifølge Hushovd hadde amerikaneren lovet ham en VM-bonus på 500.000 euro (fem mill. kr etter dagens kurs) så fort man fikk pengene på plass.

Men Hushovd – som tjente 10 millioner i året – så aldri noe til bonusen. I boken «Thor» skriver sørlendingen:

«Det var noe med lederstilen til Vaughters. Han er ikke akkurat en inkluderende fyr, og kjemien oss imellom ble stadig dårligere. Måten jeg ble behandlet på gjorde at jeg bestemte meg for at de pengene han hadde lovet meg etter VM-gullet, de skulle jeg ha. Men så lenge vi ikke hadde noen skriftlig avtale, skulle det vise seg å bli vanskelig.»

I den ferske selvbiografien til Vaughters er også VM-bonusen et tema. Men amerikaneren skriver ingenting om at han lovet Hushovd penger.

«Selvfølgelig var vi ekstatiske over å ha verdensmesteren i stallen vår, og han var glad for å være verdensmester. Men der stoppet gleden. Bare timer etter at Thor ble verdensmester, så begynte agenten hans å ringe meg» skriver Vaughters.

FEIRET: Vaughters og Hushovd (bak, i rutete shorts) markerte triumfen 3. juli 2011 med champagne sammen med hele laget i Frankrike. Mange norske journalister som var til stede reagerte den gangen på at forholdet mellom de to ikke virket varmt. Foto: Daniel Sannum Lauten

Hushovd agent skal ha mast om mer penger. Men da Vaughters videreformidlet dette til Garmin-sponsorene som finansierte laget, ble det stille i andre enden. Sykkelsjefen sammenligner det hele med en bedre middag der alle gjestene ser på hverandre når regningen blir lagt på bordet.

Til slutt bestemte han seg for å fortelle Hushovd at han ikke ville få mer penger. Det skal ifølge Vaughters ha skjedd på en stille restaurant utenfor Milano.

«Thor satt der og ansiktet hans ble helt rødt. Jeg ble også rød etter hvert, siden jeg fortsatte å sippe vin. Etter den kvelden hadde vi et lag med en verdensmester i stallen, og han hatet oss allerede. Til hans forsvar skal det likevel sies at han aldri lot følelsene han kan ha hatt etter å ha signert for oss prege prestasjonene sine. Han var en strålende rytter for oss».

Hushovd mener det blir «veldig amerikansk å skrive at han ble rød i ansiktet under middagen». Og enda viktigere: Han mener Vaughters bommer i sin historiefortelling:

– Middagen fant sted bare noen få dager etter at jeg vant VM og to dager før jeg startet Lombardia rundt. Det var der han lovet meg 500.000 euro i bonus. Det stemmer ikke at jeg fikk en beskjed om det motsatte under den middagen. Han sa at han skulle gå til sponsoren. Han var også sikker på at han skulle få nye sponsorer, siden han hadde meg på laget.

Thor Hushovd drømte alltid om å vinne Paris-Roubaix, men lyktes aldri. I 2011 – under Vaughters’ ledelse – hadde han en gylden mulighet. Mens råsterke Fabian Cancellara pøste på med krefter for å hente Hushovds lagkamerat, Johan Vansummeren, i tet mot slutten av rittet, så lå Hushovd stødig på sveitserens hjul.

Hushovd la opp i 2014:

Han hadde kjempekrefter, men fikk ikke lov av Vaughters å ta føringer siden lagkameraten lå i front. I den ferske selvbiografien innrømmer Vaughters at han var i tvil om han skulle la nordmannen hjelpe Cancellara. Men han satset i stedet alle kortene sine på Vansummeren.

«Jeg skrek ut av bilvinduet så høyt jeg klarte, slik at Cancellara også hørte det: “Ikke jobb, Thor! Sitt på hjulet! Johan er sterkest i tet!” Thor mistet umiddelbart fatningen. Ansiktet ble rødt og han kastet en vannflaske i bakken. “Hva? Dette er så forbanna dumt” ropte han til meg. Cancellara mistet det også. Han skrek banneord og veivet med armene sine. I det øyeblikket så vant bruddet ytterligere 40 sekunder. Det kan ha vært nok til at både Thor og Cancellara mistet vinnersjansene sine» skriver Vaughters.

Han visste at det ville bli bråk dersom Vansummeren ikke vant, og han hadde nektet sin egen verdensmester å gå for seier. Men da Vansummeren vant, tok Vaughters pennen fatt på Twitter: «Den som ler sist, ler best» skrev han.

I selvbiografien «Thor» skriver Hushovd på sin side:

«Han er elendig på kommunikasjon, han snakker ikke med folk og gir ikke feedback i det hele tatt. Jeg hadde ærlig talt forventet et klapp på skuldra jeg også. Jeg ofret min egen sjanse til å vinne Paris – Roubaix for laget denne dagen. Det visste Vansummeren, og det visste helt sikkert Vaughters også»

At Hushovd og EF Education-sjefen har hatt et iskaldt forhold de siste årene, kom også til syne da nordmannen i 2015 lanserte planene om å starte sitt eget profflag. Også da benyttet Vaughters Twitter for å kommunisere.

«En annen nyhet: Kapteinen på Exxon Valdes bestemmer seg for å holde kurs i båtførerprøven». Samtidig lenket Vaughters til en nettsak om at Hushovd vil starte sitt eget lag.

Exxon Valdes var tankskipet som ble kjørt på grunn utenfor Alaska i 1989. Skipet slapp ut enorme mengder olje, og resultatet var en enorm miljøkatastrofe. Kapteinen på båten fikk skylden for det som skjedde.

Eller sagt på en annen måte: Vaughters mener etter alle solemerker at Hushovd ikke er egnet som lagsjef.

– Han må få lov til å ha sin mening. Jeg jobber på min måte og mister ikke akkurat troen på prosjektet fordi han sender en Twitter-melding, sa Hushovd til VG for tre år siden.

Thor Hushovd gjentar i dag at han ikke var imponert over Vaughters evne til å kommunisere. Lagkapteinen traff bare sin egen sjef under vårklassikerne, Tour of California og Tour de France i løpet av et helt år.

– Men han skal ha for at han var flink til å bygge opp et lag og støtteapparat. De får til vanvittig mye med få ressurser, sier nordmannen til VG i Frankrike.

Hushovd veltet i Sørlandsparken i 2011:

