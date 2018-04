EKS-SYKKELPRESIDENT: Harald Tiedemann Hansen Foto: Trond Solberg

Sykkel-VM-ansatte dro kredittkort for nesten 200.000 kroner – kvitteringer for pengebruken mangler

Publisert: 06.04.18 21:35 Oppdatert: 06.04.18 22:07

Det fortsetter å storme rundt Harald Tiedemann Hansen (61) og fjorårets sykkel-VM i Bergen.

De oppsiktsvekkende tallene kommer frem i konsernregnskapet til Norges Cykleforbund (NCF), skriver Bergens Tidende fredag kveld.

I regnskapet står det at ledende personer hos arrangøren av sykkel-VM i Bergen , betalte med firmakort for nesten 200.000 kroner – uten å levere kvitteringer for kjøpet.

I tallene som presenteres, kommer det frem at:

Daglig leder, Harald Tiedemann Hansen, sto alene for kjøp på 106.331 kroner.

«Andre ansatte» brukte kortet for 87.528 kroner.

Det blit til sammen en sund på 193.859 kroner.

VG var allerede for to uker siden i kontakt med Tiedemann Hansen i forbindelse med denne saken.

– Jeg har levert kvitteringer for alt, sa han den gangen.

Per Kristian Mæhlum i NCF skriver i en e-post til VG at de så langt har betalt en mindre andel av fakturaene. Til nå skal 27.200 kroner være betalt.

Videre skriver de at «Norges Cykleforbund har klare kontrollrutiner for å sikre riktig rapportering av alle kjøp med kvittering. Så vidt vi kjenner til skal Bergen 2017 AS ha hatt tilsvarende rutiner. Hvorfor disse ikke er fulgt i disse tilfellene, kjenner vi ikke til.»

«Uakseptabel saksbehandling»

VG har tidligere skrevet at Tiedemann Hansen helt på egen hånd skrev ut en garanti for kredittkort verdt 300.000 kroner til VM-arrangøren. Totat var det seks kort som ble brukt av administrativt ansatte i Bergen 2017 AS.

Sluttregningen der lød til slutt på 217.232, en sum som på tidspunktet VG omtalte saken, ikke var betalt. Da havnet regningen hos norsk sykkelsport – på grunn av garantien.

At Sykkelforbundet måtte dekke kredittkortgjeld for Bergen 2017 AS skal ha kommet som en overraskelse på resten av styret under et møte i slutten av februar.

Arrangørselskapet til sykkel-VM ble konkursbegjært i mars. Kravene fra kreditorer ligger på mellom 70 og 80 millioner, og flere av dem er bestridt.

Bergens Tidende skriver at tidligere styreleder i NCF, Mona Hellesnes, omtaler mangelen på bilag som «uakseptabel saksbehandling».

«At det skal foreligge tilfredsstillende bilagsdokumentasjon, er åpenbart. Vi legger imidlertid også til grunn at det gjelder relevante kostnader og at det finnes tilfredsstillende dokumentasjon», skriver hun i en e-post til BT.

