Tour de France-stjerner viser frem skrekkskadene sine

Publisert: 30.07.18 12:27

Er du av typen som ikke liker å se andres skrekkskader, se bort nå. For her viser Tour de France-stjernene hvordan det kan se ut etter at det har gått riktig galt på sykkelen.

Tre uker med blodslit er over for syklistene som deltok i årets Tour de France. Alexander Kristoff vant den siste etappen, og briten Geraint Thomas tok sin første Tour-seier.

Men der noen nyter champagne i Paris, er det flere som aldri kom seg til målstreken på Champs-Élysées. Og det er ikke fordi de ikke ville.

Vi starter med Philippe Gilbert. Belgieren var alene i tet på den 16. etappen, men mistet kontrollen på sykkelen på vei nedover et av fjellene, krasjet i en liten mur i veikanten, føk ned en skrent og landet i en steinrøys tre meter lenger ned.

Quick-Step-rytteren kom seg imidlertid tilbake på sykkelen, fullførte etappen, bare for å få beskjed om at han ikke kunne fortsette noen timer senere. Kanskje ikke så rart, med tanke på hvordan kneet hans så ut dagen etterpå:

Han er ikke den eneste som har spist asfalt på årets Tour.

Astanas Luis León Sanchez gikk i bakken allerede på etappe to og ble tvunget til å kaste inn håndkleet. Og lurer du på hvordan en brukket albue ser ut to uker etter operasjon, ta en titt her:

Richie Porte er en annen uheldig syklist. Dette bildet viser riktignok fjorårets skade i et splittbilde, men BMC-rytteren la det ut i år, den 9. juli, for å vise forskjellen ett år kan gjøre.

Den 9. juli vant BMC lagtempoen i årets Tour, til stor kontrast fra da Porte krasjet ut av fjorårets Tour. Det gikk imidlertid ikke lenge før uhellet igjen var ute for BMC-rytteren.

På den niende etappen, den 15. juli, var årets Tour over for Richie Porte. Han falt på brostein-etappen til Roubaix, dagen før den første hviledagen.

Ikke nok med det. Porte er en skikkelig ulykkesfugl, men tar det med et smil. Etter først å ha krasjet ut av touren, brøt bilen hans sammen da han skulle på piknik med familien.

Det er ikke alle som må bryte tross fall.

Grønn-trøye-leder Peter Sagan gikk i bakken i nærmere 70 km/t på den 17. etappen, men holder fortsatt koken. Han så slik ut etter målgang:

Heller ikke norske Alexander Kristoff har sluppet unna asfalten. Han gikk i bakken sammen med Chris Froome på brostein-etappen til Roubaix, men hva gjør vel det?

Nordmannen fullførte Tour-en - og gikk også helt til topps på den siste etappen .