I MÅL: Her tråkket Tom Dumoulin, Chris Froome og Geraint Thomas samlet i mål. Foto: BENOIT TESSIER / X02011

Tour de France-trio viste styrke

Publisert: 21.07.18 17:55 Oppdatert: 21.07.18 18:25

SYKKEL 2018-07-21T15:55:18Z

MENDE (VG) Nairo Quintana og Dan Martin var blant dem som tapte mer tid, mens Sky-duoen Chris Froome (33), Geraint Thomas (32) Sunweb-håpet Tom Dumoulin (27) viste styrke enda en gang på lørdagens Tour de France-etappe.

Dermed styrket trioen på toppen av sammenlagtlisten seg etter en halvhard etappe i fjellkjeden Sentralmassivet.

Froome, Thomas og Dumoulin syklet samlet til mål - etter at Astana-rytter Omar Fraile for lengst hadde vunnet etappen.

– Det var tøft opp den siste klatringen. Veldig tøft. Det viste også størrelsen på gruppen vår, sa Chris Froome like etter målgang.

Bak fulgte Nairo Quintana, som tapte ti sekunder til trioen foran seg. Romain Bardet tapte 14 sekunder, mens Jakob Fuglsang, Alejandro Valverde og Mikel Landa tapte 29 sekunder.

Verst gikk det likevel utover Dan Martin (UAE), som punkterte og tapte 1.43 minutter til trioen i toppen av sammendraget.

Fraile sterkest i stigningen

Astana-rytter Omar Fraile (27) var sterkest opp den siste stigningen til mål, og vant lørdagens Tour de France-etappe.

Dermed ble han den første spanjolen til å vinne en etappe i årets Tour de France.

– Dette laget trengte en seier, for Fuglsang har press på seg. Nå kommer Astana inn i Pyreneene med en annen ro, mener TV 2-ekspert Thor Hushovd.

Trek-rytter Jasper Stuyven så lenge ut til å vinne etter å ha rykket fra bruddet mot slutten av etappen. Men bare 600 meter fra toppen av den siste stigningen, og et par kilometer fra målstreken, var det slutt.

Da ble belgieren innhentet av Fraile. Dermed ble det ikke belgisk etappeseier på den belgiske nasjonaldagen.

På oppløpet ble Stuyven også parkert av Julian Alaphilippe, som leder klatrekonkurransen i rittet.

Alaphilippe jaget etappeseier, men maktet aldri å knappe innpå forspranget Fraile skaffet seg opp klatringen ved Mende.

Stort brudd

Et stykke ut i den 14. etappen etablerte det seg et brudd på 32 ryttere. Ingen av disse var en trussel i sammendrag, og det ble raskt klart at dagens etappevinner satt i denne gruppen.

Selv om rytterne skulle over både et fjerde-, tredje og andrekategorifjell på dagens etappe. Den store spenningen var likevel knyttet til den knallharde avslutningen opp til målgang ved flyplassen utenfor Mende.

Der ville etappevinneren synliggjøre seg selv. Det gjorde altså Omar Fraile, da han pøste på med krefter og hentet Jasper Stuyven mot slutten av stigningen.

Bakken på tre kilometer, med en stigningsprosent på ti, var regnet som altfor hard til at noen av de norske rytterne hadde vinnersjanse lørdag ettermiddag.

