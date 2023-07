KLARE: Norske Uno-X har seks norske og to danske ryttere i troppen som starter Tour de France denne helgen. Her er Alexander Kristoff i Bilbao torsdag.

Oversikt: Her er de norske vinnersjansene i Tour de France

BILBAO (VG) Uno-X har vinnersjanser i 10 av 21 etapper under årets Tour de France.

Det tror iallfall sykkelekspert Jarle Fredagsvik. (se oversikt lenger ned).

Og han får støtte av amerikanske Andrew Hood:

– Jeg tror på Uno-X i år. De vinner en etappe i årets Tour de France, spår Andrew Hood.

Journalisten fra «Velo» er en av presserommets mest rutinerte i Tour de France. Hood har dekket rittet i 26 år.

Nå tror han på norsk suksess.

Men ikke nødvendigvis på Alexander Kristoff.

– Det er et nytt lag i denne sammenheng. Det betyr at de må angripe og gå i brudd. Det er nok sånn de vinner en etappe også. Uno-X har ryttere som kan spurte bra fra en mindre gruppe, mener Hood.

I SPANIA: Andrew Hood i Bilbao fredag ettermiddag.

Når den 110. utgaven av Tour de France ruller i gang i Bilbao lørdag formiddag, så er det aller første gang det står et norsk lag på startstreken.

Får laget én etappeseier i løpet av de neste tre ukene, så er målet nådd.

VG har bedt Jarle Fredagsvik vurdere hvilke etapper de norske rytterne har størst mulighet til å lykkes. Fredagsvik skriver for Landevei, og er den journalisten som har fulgt norsk sykkelsport tettest de siste årene.

Etappe 1, Bilbao - Bilbao (lørdag 1. juli)

Det er veldig mye forlangt at Tobias Halland Johannessen skal vinne her. I toppform kunne han vært en outsider, for dette er terreng som kler ham godt. Scenarionene er mange! Siste bakke er 2 kilometer á 10 prosent snitt. Deretter bærer det tilbake mot Bilbao, og spurt i slak oppoverbakke.

Etappe 3, Amorebieta - Bayonne (3. juli)

Etter en vill og kaotisk åpning i Baskerland krysses grensa over mot Bayonne, sørvest i Frankrike. De siste halvannen kilometerne er relativt ukompliserte. Jasper Philipsen er toppfavoritt med et godt lag rundt seg. Uno-X-opptrekket rundt Alexander Kristoff skal få kjørt seg.

Etappe 6, Tarbes - Cauterets (6. juli)

Den brutale ferden over Tourmalet venter først, og deretter en langt snillere tur opp førstekategorien Cauterets-Cambasque. Jeg tror ikke en nordmann kommer til å vinne her, men for Torstein Træen vil den første uka handle om å legge strategien videre. Konservativt for sammendraget, eller mer rock’n’roll i utbrudd?

Etappe 8, Liborne - Limoges (8. juli)

En typisk bruddetappe som skifter stil fra helt flat til rullerende terreng foran de siste syv milene. Dette kan meget vel bli en tvekamp mellom Wout van Aert, Mathieu van der Poel, Biniam Girmay og Tom Pidcock. Men jeg håper en offensiv Kristoff har øynene festet på denne. Rittets nest lengste. Dagen før Puy de Dôme.

Etappe 12, Roanne - Belleville-en-Beaujolais (13. juli)

Både etappe 10 og 12 er småkuperte transportetapper, som skriker etter utbrudd. Jeg forventer at Tobias Halland Johannessen forsøker seg en av disse dagene. Etappen passerer flere av vingårdene som produserer Beaujolais. Det blir definitivt noen edle dråper til mannen som takler oppløpet i slak oppoverbakke best.

Etappe 13, Châtillion-sur-Chalaronne - Grand Colombier (14. juli)

Denne gangen er det en ganske enkel og ukomplisert reise inn til foten av Grand Colombier, noe som bør passe Torstein Træen godt. 17,4 kilometer og 7,1 prosent i snitt. Den siste kilometeren snitter på 10. Se opp for franskmenn på Bastille-dagen. Panorama-utsikten fra toppen er blendende.

Etappe 17, Saints Gervais-Mont Blanc - Courchevel (19. juli)

Dronningetappen i årets Tour de France. Torstein Træens sjanse dukker nok i så fall opp fra utbrudd, noe som betyr at sammenlagtambisjonene trolig er lagt på is. Denne etappen har over 5000 høydemeter og inneholder blant annet brutalt bratte Col de la Loze. Uno-X-trioen Træen, Halland Johannessen og Gregaard kikket spesifikt på denne under høydecamp i Les Arcs.

NUMMER FIRE? Edvald Boasson Hagen, her fra lagpresentasjonen torsdag, har vunnet tre etappeseirer i Tour de France tidligere. Han sykler for franske Totalenergies.

Etappe 18, Moûtiers - Bourg-en-Bresse (20. juli)

Thor Hushovd vant her i 2002. Da dukket den også opp på den 18. etappen og nordmannen tok seieren fra bruddet. Noe liknende kan gjenta seg her. Spurtere som har kommet seg godt igjennom Alpene vil kikke mot denne. Kan vi igjen håpe på en litt offensiv utgave av Kristoff?

Etappe 19, Moirans-en-Montagne - Poligny (21. juli)

Last call! Rytterne følger Jura-fjellene uten å streife innom annet enn en 4.-kategori med 30 kilometer igjen. Dette minner veldig om mat for bruddet. Kan ryttere som Rasmus Tiller eller Edvald Boasson-Hagen ha litt ekstra krefter igjen på tanken?

Etappe 21, Saint-Quentin-en-Yvelines - Paris, Champs-Élysées (23. juli)

Yvelines får en sentral rolle som vertskap for blant annet landevei, bane og terreng under OL neste sommer. Denne dagen er det god posisjon inn i siste sving og høy toppfart som gjelder. Friske bein, hvis de fortsatt finnes, vil være en fordel. Alexander Kristoff vant her i 2018. Cavendish?

