Andreas Leknessund med den rosa trøya i årets Giro d-Italia.

Leknessund innkasserte nær en halv million på Giro-bragden

Andreas Leknessund tjente 39.742 euro for åttendeplassen i sammendraget i Giro d'Italia.

Det skriver det danske nettstedet feltet.dk.

Med en kurs på 11,82 for euroen gir det 470.000 innkjørte norske kroner. Tradisjonen i sykling gjør at rytterne ikke beholder pengene selv, men at de i stedet fordeles mellom lagets støtteapparat og øvrige ryttere som var med i rittet.

Tromsøværingen kjørte flere dager i rosa ledertrøya og endte til slutt som nummer åtte sammenlagt.

Sammenlagtvinneren Primoz Roglic fra Slovenia gjorde det ikke uventet best på pengefronten i årets Giro med 289.842 innkjørte euro, som utgjør 3,4 millioner norske kroner.

I overkant av to millioner norske kroner tilfalt sammenlagttoer Geraint Thomas fra Wales og Storbritannia.

Jumbo Visma var det laget som innkasserte mest penger, nærmere 3,6 millioner norske kroner. Jumbo Visma er laget til Primoz Roglic.

DSM-laget til Andreas Leknessund kjørte inn 685.000 kroner.