NY SJANSE: For Alexander Kristoff.

Bekrefter overfor TV 2: Kristoff får ny sjanse

Uno-X satser på Alexander Kristoff (36) som spurter på den syvende etappen av Tour de France. Det bekrefter laget overfor TV 2.

For det har vært knyttet spenning til om Søren Wærenskjold (23) kunne få sjansen fredag. Sykkeltalentet skal imidlertid trekke opp Kristoff også denne gangen

– Vi går for Alex igjen. Vi tenker at vi har lyktes på to forskjellige ting på de to første spurtetappene, så vi prøver å få det til å falle sammen, sier Gabriel Rasch, sportsdirektør i Uno-X, til TV 2.

– Var det store diskusjoner? spør TV 2.

– Vi har snakket om det, så det skal diskuteres. Vi går gjennom alle faktaene vi har, men det er det vi har landet på, sier Rasch.

Kristoff endte som nummer syv på tirsdagens etappe. Da ledet han frem til det gjensto cirka 300 meter, men så gikk nordmannen tom. Belgiske Jasper Philipsen vant etappen og innehar fortsatt den grønne trøyen.

Etterpå mente flere at Wærenskjold angrep litt for tidlig. Samtidig ble det stilt spørsmål om hvordan det ville gått dersom det var Wærenskjold Uno-X satset på i spurten, ikke Kristoff.

Fredagens etappe begynner klokken 13.15. Rytterne skal ta seg den 169,9 kilometer lange strekningen fra Mont-de-Marsan til Bordeaux.