KLATRER: Carl Fredrik Hagen under den 16. etappen i Vuelta a España. Foto: Tim de Waele / Velo

Hagen nærmer seg historisk sammenlagtplassering: – Kunne vært enda nærmere teten

Carl Fredrik Hagen (27) holder liv i drømmen om en knallsterk topp 10-plassering i Spania rundt. På den 16. etappen av Spania rundt stakk danske Jakob Fuglsang av med seieren, mens nordmannen nærmet seg de like foran i sammendraget.

Den gode kjøringen gjorde at han forsvarte 9. plassen i sammendraget av Vuelta a España, og kneppet inn sekunder på de to foran ham, nederlandske Wilco Kelderman (Team Sunweb) og franske Nicolas Edet (Cofidis). Hagen er nå kun 13 sekunder bak 7. plasserte Edet og kun seks bak Kelderman.

– Kan han ta dem igjen?

– Man tenker jo at det burde være mulig, men selv om det er noen bakker igjen er det ingen ordentlige bakkeavslutninger som gjenstår. De vil fortsatt ha en mulighet til å komme tilbake nedover, skulle han få en luke, sier Carl Fredrik Hagens trener Erik Alexander Nordby til VG, og legger til:

– Om han blir seks, syv, åtte eller ni er det vanvittig bra i første sin første tour.

De beste plasseringene av nordmenn i de store etapperittene er Dag Erik Pedersens 10. plass i Giro d’Italia i 1984. Jostein Wilmann står med en 13. plass fra Giro d’Italia i 1983 og 14. plass i Tour de France i 1980.

Ingen nordmann har vært inne blant de ti beste i Vuelta a España.

Topp 10 etter 16. etappe 1. Primoz Roglic, 62t 17:52 minutter 2. Alejandro Valverde, +2:48 minutter 3. Tadej Pogacar, +3:42 4. Miguel Angel Lopez Moreno, +3:59 5. Rafal Majka, +7:40 6. Nairo Quintana, +7:43 7. Nicolas Edet, +10:27 8. Wilco Kelderman, +10:34 9. Carl Fredrik Hagen, +10:40 10. Hermann Pernsteiner, +12:05

Samarbeidet mellom Hagen og Nordby startet for syv år siden, som kolleger ved Oslo sportslager, der sistnevnte oppdaget at Hagen hadde et større talent for sykling enn løping og langrenn. Siden da har de via terrengsykling gått gradene i sykkelsirkuset. Nå er målet å etablere seg som en topprytter i de store tour-rittene.

– Jeg tror han kunne vært enda nærmere teten, dersom han hadde fått en optimal oppladning til rittet. Han fikk ikke brukt Polen rundt slik som planlagt, og ble vitne til at lagkameraten gikk bort. Det påvirket ham så klart veldig, forteller Nordby til VG.

Han er likevel ikke veldig overrasket over at det har gått som det har gjort hittil.

– Vi hadde en tanke og en tro på at dette var «innafor» og mulig. Vi har sett at han kan klatre med de beste, blant annet i Dauphiné, sier treneren og legger ikke skjul på at et annet ritt på fransk jord også står høyt i kurs...

Gjenstående etapper Tirsdag: Hviledag Onsdag: Aranda del Duerio - Guadalajara, 219,6 km (etappe 17) – flat Torsdag: Colmenar Viejo - Beceril de la Sierra, 177,5 km (18) – fjell Fredag: Avila - Toledo, 165,2 km (19) – flat Lørdag: Arenas de San Pedro - Plataforma de Gredos, 190,4 km (20) – fjell Søndag: Fuenlabrada - Madrid, 106,6 km (21) – flat

Dagen før siste hviledag viste 27-åringen muskler og hang lenge med sammenlagtkanonene i den siste, lange bakken.

– Han har stått distansen veldig bra, sa Eurosport-kommentator Jørn Sundby ved målgang.

Mandagens etappe var av det tøffe slaget, og ble innledet med to førstekategoristigninger før den ble avsluttet på toppen av Alto de La Cubilla – 1690 meter over havet – etter 17,8 kilometer med en snittstigning på 6,2 prosent.

