REKORD: Johan Kaggestad tror rekorden på fire nordmenn i ett og samme Tour de France ryker denne sommeren. Foto: Robert S. Eik

Kaggestad spår rekordmange nordmenn i Tour de France

TV 2-ekspert Johan Kaggestad og kommentatorkollega Christian Paasche tror det kan bli fem eller seks nordmenn til start i årets Tour de France.







Amund Grøndahl Jansen er allerede bekreftet for Jumbo Visma, mens Edvald Boasson Hagen og Alexander Kristoff er selvskrevne på laget til henholdsvis Dimension Data og UAE.

I tillegg er Kristoffs lagkamerater Svein Erik Bystrøm og Vegard Stake Laengen aktuelle, mens Odd Christian Eiking stiller sterkt for Wanty-Groupe Gobert.

les også Chris Froome mister Tour de France med brukket ben

Norge har aldri hatt mer enn fire ryttere med i Tour de France. Det var i 1991 (Atle Kvålsvoll, Dag Otto Lauritzen, Olaf Lurvik og Atle Pedersen) og 2016 (Boasson Hagen, Kristoff, Vegard Breen og Sondre Holst Enger).

– Jeg tror det blir rekordmange. Det er stor sannsynlighet for fem, kanskje seks nordmenn i årets ritt. Det ville vært helt rått, spesielt med tanke på at det er skalert ned fra ni til åtte ryttere per lag, sier Johan Kaggestad.

– Det hadde vært stort om vi får fem ryttere i Tour de France. En slik rekord er noe jeg ser frem til, sier kommentatorkollega i TV 2, Christian Paasche.

I tillegg til de seks aktuelle, står også Rasmus Tiller (Dimension Data), Kristoffer Halvorsen (Ineos) og Carl Fredrik Hagen (Lotto Soudal) på bruttolista, men blir trolig ikke tatt med.

Disse står på bruttolista:

Dimension Data: Edvald Boasson Hagen, Rasmus Tiller

UAE: Alexander Kristoff, Svein Erik Bystrøm, Vegard Stake Laengen

TEAM Ineos: Kristoffer Halvorsen

Jumbo Visma: Amund Grøndahl Jansen

Wanty-Groupe Gobert: Odd Christian Eiking

Lotto-Soudal: Carl Fredrik Hagen

Touren i fare etter Dauphiné-exit

Odd Christian Eiking (Wanty-Groupe Gobert) har derimot møtt på en fartshump i veien mot Tour de France-debut.

Nordmannen stilte til start på det som regnes som tourens store generalprøve, Criterium du Dauphiné, men slet med sykdom.

– De sier at hvis jeg ikke fullfører, så er jeg ikke med (til Tour de France). Det er litt kniven på strupen, sa Eiking til procycling.no etter den sjette etappen.

På den syvende etappen måtte han kaste inn håndkleet.

– Vi får håpe det blir Tour de France likevel. Jeg skjønner ikke hvem andre de kan ta med, sa 24-åringen da til TV 2.

Det er andre året på rad at Eiking må bryte Criterium du Dauphiné på grunn av sykdom. I fjor endte det med at han ikke fikk Tour de France-billett.

– Måten dette har skjedd på er det verste. Jeg har vært med på hele oppkjøringen. Så kommer de med den beskjeden elleve dager før start... Det kunne ikke vært kjipere, sa han til BT etter den avgjørelsen.

SLO TILBAKE: Da Odd Christian Eiking ble vraket til Tour de France i fjor, slo han tilbake med etappeseier i Tour De Wallonie like etterpå. Foto: LUC CLAESSEN / Belga

Outsider imponerte

Carl Fredrik Hagen brukte derimot årets Dauphiné godt.

Lotto-Soudal-rytteren imponerte nemlig stort på den siste fjelletappen, der han klatret seg til en sterk 3.-plass.

Da hadde han stukket fra ryttere som Warren Barguil og Julian Alaphilippe.

– En fantometappe! Dette er World Tour-nivå, dette er meget sterkt. Han får mange plusser i margen hos sportsdirektørene nå, sa TV 2-kommentator Christian Paasche.

Spørsmålet er om det er nok til at Lotto velger å ta med 27-åringen fra Oppegård.

IMPONERTE: Carl Fredrik Hagen kom på 3. plass på den åttende og siste etappen i Criterium du Dauphiné. Foto: ANNE-CHRISTINE POUJOULAT / AFP

Sven Erik Bystrøm (UAE) har også lagt inn en god søknad med sterke prestasjoner i Sveits rundt, mens Kristoffer Halvorsen (Ineos) kan argumentere til sportsjefene at han nylig spurtslo Alexander Kristoff i Tour of Norway.

Se spurten mellom Halvorsen og Kristoff fra Hønefoss:

De fleste Tour de France-troppene blir offentliggjort rundt to uker før rittet starter.

Årets Tour starter i Brussel 6. juli, og ender som vanlig på brosteinen i Paris 28. juli.

Publisert: 18.06.19 kl. 13:22