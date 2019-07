KLART STERKEST: Peter Sagan feirer seier på 5. etappe av Tour de France. Foto: JEFF PACHOUD / AFP

Punktering ødela for Boasson Hagen: Sagan overlegen i spurten

COLMAR/OSLO (VG) Edvald Boasson fikk trøbbel med sykkelen på verst mulige tidspunkt og jaget forgjeves kampen om seieren. Peter Sagan var overlegen i spurten.

Oppdatert nå nettopp







Opp den siste av fire solide stigninger på dagens etappe fikk Boasson Hagen sykkeltrøbbel.

– Det var puntkering på verst tenkelige tidspunkt. Det skjedde i bunn av siste bakken og jeg måtte jobbe hardt for å hente inn gruppen, sier Edvald Boasson Hagen til TV 2.

Han forteller at han måtte bruke sine siste krefter på å komme seg opp i feltet.

– Det var vanskelig å få gjort mye i spurten, sier Boasson Hagen.

les også Kristoff med kjempemåling: – Han er like rask som før

Punkteringen førte til at han stivnet oppover bakken der han jaget hovedfeltet, der ingen andre nordmenn lenger hang med. Over toppen av den siste stigningen knappe to mil før mål lå Boasson Hagen et minutt bak.

Men takket være svært sterk kjøring inn mot målbyen hadde han hentet tetfeltet med rundt rundt ni kilometer igjen av etappen.

Men til slutt var det slovaken Peter Sagan som var klart best i spurten på dag fem av årets Tour de France. Boasson Hagen ble nummer 12 i spurten.

Spurten viste at Sagan vant med mer enn en sykkellengde og slovaken kunne strekke hendene i været uten å være truet. Da hadde tetfeltet også kjørt inn Kristoffs lagkamerat Rui Costa som prøvde seg på slettene inn mot målbyen og opparbeidet seg et forsprang på 12 sekunder med under seks kilometer igjen av etappen.

– Til slutt kom seieren. Tour de France er veldig bra for oss og vi kontrollerte rittet i dag fra start til mål, sier Sagan i det offisielle seiersintervjuet.

De andre nordmennene ble frakjørt av den store tetgruppen. Men tirsdag var det opptur i touren for Alexander Kristoff, da han kjempet om etappeseieren:

Publisert: 10.07.19 kl. 17:27 Oppdatert: 10.07.19 kl. 17:39