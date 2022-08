Kristoff tok sesongens femte seier: − Smaker ekstra godt

35 år gamle Alexander Kristoff er inne i sin beste sesong på flere år. Fredag viste han at han kan bli en farlig mann i neste måneds VM-fellesstart.

Med like under én måned til VM-fellesstarten i Australia (25. september), viser Alexander Kristoff god form. Tidligere i august vant han det belgiske éndagsrittet Circuit Franco-Belge, og etter å ha bommet litt i spurten på den første etappen i Deutschland Tour torsdag, grep han sjansen fredag og vant den andre etappen i rittet.

– Det var en veldig hard finale på etappen. Det startet med rundt fem igjen, med en bratt stigning og sidevind. Jeg falt av flere ganger, men Sven (Erik Bystrøm) holdt seg med meg og fikk meg opp igjen tre ganger. Også med to kilometer igjen, da feltet splittet seg i utforkjøringen. Vi kom tilbake med én kilometer igjen, og kjørte meg helt frem i teten og jeg klarte å vinne. Det smaker ekstra godt når du tror alt er over med to kilometer igjen, men så ender du opp med seieren, sier Kristoff i seiersintervjuet vist på Discovery+ etter etappen.

Med etappeseieren kjørte Kristoff seg opp til en andreplass i sammendraget.

Kristoff ble nummer åtte i EM-fellesstarten tidligere i sommer og vil etter alle solemerker ha en kapteinsrolle på det norske laget under VM i australske Wollongong neste måned. VM-fellesstarten avsluttes med lokale runder i Wollongong, hvor bakken opp Mount Pleasant (1 kilometer à 7,7 prosent) vil være den store utfordringen.

Stefar og trener Stein Ørn sier Kristoffs gode form i etterkant av Tour de France er «helt karakteristisk». I Tour de France var bare Kristoff inne topp ti på to etapper, med en tredjeplass som best fra den avsluttende etappen inn til Paris.

– Han har en historikk i VM som er veldig bra. Nå handler det om å få det til å fungere inn mot VM, med tidssonene og reisen, sier Ørn til VG.

Kristoff skal etter planen ha sine siste oppkjøringsritt før VM i Frankrike og Belgia, med siste ritt 18. september - kun syv dager før VM-fellesstarten.

– Det er ganske knapt. Vi tar en liten sjanse, for å kunne «booste» det maks, sier Ørn.

Med flere stigninger inne på de siste fem milene, ble hovedfeltet kraftig redusert inn mot målgang i Marburg på den andre etappen i Deutschland Tour.

Kristoff var blant spurterne som kom seg med i feltet og spurtet inn til seier foran franske Florian Sénéchal (Quick-Step) og italienske Alberto Bettiol (EF Education-Easy Post).

Nordmannen har gjort det til en vane å prestere godt i det tyske etapperittet. I 2019 vant han også den andre etappen, mens han i 2021 tok sesongens to eneste seirer da han vant den andre og fjerde etappen i rittet.

Seieren er Kristoffs femte for sesongen. Nordmannen sykler i år for det belgiske laget Intermarché-Wanty Gobert. Tidligere i sommer ble det kjent at Kristoff har signert en treårsavtale med det norske profflaget Uno-X, fra og med neste sesong.