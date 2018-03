BLIR STRENGERE: Kravene til arrangørene av sykkelritt skjerpes. Dette bildet er tatt like før mål til Grenserittet i Halden i 2013. Foto: Roald, Berit / NTB scanpix

Dag Otto Lauritzen om nytt sykkelkrav: – Har ikke råd til at ulykker skal skje

Publisert: 26.03.18 16:34 Oppdatert: 26.03.18 18:01

1. januar ble det innført nye krav til trafikkdirigenter under sykkelritt i Norge. Det har medført til at flere ritt har blitt avlyst.

Det var NRK som først omtalte saken. De skriver at Skjebergrittet, Trysilrittet, Nordfjordrittet og Montebellorittet har blitt avlyst, blant annet på grunn av manglende kurs hos de frivillige vaktene.

De nye kravene som veimyndighetene stiller til vaktkurs gjør det vanskelig for arrangørene, som er avhengig av at frivillige stiller opp som løypevakter. Sykkelklubbene er selv ansvarlig for at vaktene gjennomfører den nødvendige kursingen.

Sikkerhet i høysetet

Tidligere toppsyklist, nå sykkelekspert for TV 2, Dag Otto Lauritzen vet hvor viktig det er med god sikkerhet under slike arrangementer.

– Det er viktig med skolering, sånn at folk har kompetanse på det de holder på med. Samtidig er vi avhengig av frivillige løypevakter. Sikkerheten for syklister og trafikken er viktig, men kostnadene må ikke bli for store, sier han, og fortsetter:

– Vi har ikke råd til at ulykker skal skje. Jeg mener også at under turritt er det er viktig at folk er ute for å ha det hyggelig, at der ikke blir blodig konkurranse så folk tar sjanser.

Arrangement-ansvarlig for Trysil-rittet, Olve Norderhaug, fortalte til NRK at kravet gjør at de ville vært nødt til å sende 30 frivillige på kurs, noe som ville gitt ekstra kostnader .

– Man må få på plass en god overgangsordning. De må lage noen lokale kurs, som de frivillige kan komme på. Er de nødt til å sende folk til for eksempel Oslo er det klart det koster mye penger, sier Lauritzen.

– Tidskostnaden størst

Per Erik Mæhlum, markeds- og kommunikasjonssjef i Norges Cykleforbund, forteller at de jobber for å gjøre kursene så billige og tilgjengelige som mulig.

– Vi har jobbet hardt for å få mest mulig av kursene tilgjengelig som e-læring. På de større kursene, for eksempel hvis du skal kunne regulere trafikk, er du nødt til å ha noen timer med samlingsbaserte kurs. Det er allerede 50–70 kurs som er planlagt rundt om i Norge og flere er avholdt, sier Mæhlum, og legger til:

– Mange har vært bekymret for kostnadene, men de er veldig lave. Det er tidskostnaden som er den største utfordringen for de frivillige.