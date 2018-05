KRITISK: Stein Ørn (t.h.) mener kulturministerens kutt, for å gi mer til Ladies Tour of Norway, treffer feil og går ut over hele Sykkel-Norge. Til venstre er stesønnen Alexander Kristoff. Foto: Pedersen, Terje / NTB scanpix

Kristoff-trener tordner mot kulturministerens pengekutt

Publisert: 15.05.18 06:55

SYKKEL 2018-05-15T04:55:36Z

Stein Ørn reagerer kraftig etter at kulturminister Trine Skei Grande (V) fratok Tour des Fjords nesten én million kroner – bare to uker før rittet skal arrangeres.

– Jeg er dypt bekymret for det som nå har skjedd. Det gir inntrykk av at statsråden bør sette seg bedre inn i hva som er realiteten for norsk sykkelsport, sier Ørn.

Han er mest kjent som trener og stefar for Alexander Kristoff . Men Ørn er også svært sentral i sykkelmiljøet i Rogaland. Han mener avgjørelsen om å kutte 950.000 kroner i den statlige overføringen til Tour des Fjords slik at Ladies Tour of Norway kan få mer, er svært uheldig.

Kulturministeren tar ikke fra de rike og gir til de fattige. Hun tar fra de fattige og gir til andre fattige, argumenterer Ørn.

– Disse rittene er avhengige av forutsigbarhet i bevilgningene. Da kan man ikke ta bort én million kroner et par uker før rittet skal arrangeres, uten at det er gitt noen signaler om dette i forkant, sier han til VG.

Mens nordnorske Arctic Race of Norway er i en særstilling og får 15 millioner kroner av myndighetene, må andre store sykkelritt dele en pott på fem millioner kroner årlig fra kulturdepartementet.

Det er denne potten som nå endres rett før Tour des Fjords: Totalen er den samme, men kvinnerittet i Halden får mer, mens herrerittene får mindre, enn i fjor.

Fakta Dette får de ulike rittene (fjorårstall i parentes): Ladies Tour of Norway: 3 mill (2,09 mill)

Tour of Norway: 0,9 mill (1,5 mill.)

Tour des Fjords: 0,55 mill. (1,5 mill)

Hammer Stavanger (ny): 0,55 mill. Arctic Race of Norway: 15 mill.

– Dersom avgjørelsen til Grande var å ramme sykkelforbundet, så treffer hun ikke. Avgjørelsen vil gå ut over norsk sykkelsport generelt, også kvinnesykling. Tour des Fjords har en klar målsetting om å inkludere kvinner på sikt. Dersom Grande vil gi Ladies Tour én million ekstra, bør den totale potten økes til seks millioner i stedet, sier Kristoffs trener.

Han bruker ord som «kritisk» og «meget uheldig».

– Det er meget oppsiktsvekkende at man velger å gjøre dette så kort tid før et stort arrangementet. Det viser at man ikke forstår noe som helst av hvordan slike arrangementer organiseres, sier Ørn.

Ritt som Tour of Norway og Tour des Fjords er svært viktig for promoteringen av norske sykkellag og utviklingen av norske sykkelryttere på elitenivå. Ørn trekker også frem markedsføring av Norge, samt kompetanseheving på en lang rekke områder lokalt hvor rittene holdes.

Dårlig gjort

Samtidig er rittene avhengig av tilskudd og sponsorer, for i sykkelsporten er det gratis å være tilskuer.

I Stavanger sitter rittdirektør i Tour des Fjords, Roy Hegreberg. Han rister også på hodet.

Spesielt tidspunktet for Grandes avgjørelse får ham til å reagere. Hegreberg fikk ingen signaler før avgjørelsen falt. Nå må han arrangere Tour des Fjords og håpe på det beste.

Det er for sent å avlyse.

– Vi kommer med tidenes startfelt, men så er det vi som får desidert minst. Det synes jeg er litt urimelig. Vi har bygd stein på stein og har ingen rike onkler i ryggen. Andre ritt får helt andre bevilgninger, og det føles litt dårlig gjort, sier Hegreberg.

– Du tenker på Arctic Race of Norway?

– Ja. Det må jo være litt rettferdighet. Arctic får 15 millioner i året. Vi andre må dele fem millioner. Vi har hatt halvannen million kroner. Når vi nå skal holde to arrangementer (nyskapningen Hammer Series i tillegg), så kuttes vi enda mer. Vi er det eneste arrangementet som er heleid av idretten selv. Skal det straffes? spør Hegreberg.

Grande: – Økt likestilling

Konfrontert med kritikken skriver Trine Skei Grande i en e-post til VG at tildelingen til Ladies Tour of Norway er ment å bidra til økt likestilling i idretten og utvikling av kvinnesykling i Norge.

– Tilskuddene til herrerittene fordeles med et objektivt utgangspunkt, nemlig antall rittdager. To millioner kroner fordelt på til sammen 11 rittdager gir 182 000 per rittdag. Det betyr at Tour of Norway mottar 900 000 kroner, mens Tour des Fjords og Hammer Stavanger mottar 550 000 kroner hver.

Skei Grande omtaler ikke kritikken som omhandler manglende forutsigbarhet i sitt svar.

– De internasjonale sykkelrittene er blant svært få idrettsarrangementer som mottar statlig tilskudd. Det er ikke gitt at den statlige støtten skal holdes på samme nivå som tidligere år, skriver hun.

PS! Tour des Fjords arrangeres 22. til 24. mai.