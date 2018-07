HAR SEIEREN I LOMMA: Geraint Thomas, her på podiet i Laruns fredag kveld, er bare en 31 kilometer lang tempoetappe fra å vinne Tour de France 2018. Foto: Christophe Ena / TT NYHETSBYRÅN

Tour-lederen bedt om å overbevise doping-tvilerne

Publisert: 28.07.18 08:30

LAURENS (VG) Etter tre uker fikk Tour de France-leder Geraint Thomas (32) det første spørsmålet om doping og hans egen troverdighet.

Det er en voldsom kontrast til Tour de France i 2012, da Team Sky-kaptein Bradley Wiggins vant rittet. Han ble - hver eneste dag - pepret med en rekke spørsmål om doping i sykkelsporten.

Også Chris Froome, som har vunnet rittet fire ganger tidligere, har måttet tåle en rekke spørsmål om doping tidligere år.

Fredag kveld i Laurens holdt Geraint Thomas pressekonferanse for skrivende journalister, etter å ha økt forspranget til Tom Dumoulin på årets siste klatreetappe. Det aller siste spørsmålet - av totalt fem - kom fra en journalist som lurte på hva Thomas ville si for å overbevise dem som tviler på at han og Team Sky driver etter regelboken.

Geraint Thomas tenkte i et lite sekund før han grep mikrofonen:

– Hva kan jeg si? Jeg gjør alt på den rette måten. Laget gjør alt på den rette måten. Vi trener superhardt. Det er ikke noe jeg kan gjøre for å bevise dette. Jeg må bare fortsette å gjøre hva jeg gjør i dag. Resultatet kommer til å stå seg i ettertiden. Dette laget er utrolig sterkt. Bare se på Kwiatkowski. Klassikerrytter og verdensmester. Egan er verdens mest talentfulle klatrer på lang tid. Luke Rowe er god i klassikerne. Castroviejo, Gianni… Laget er fenomenalt sterkt. Man må ha gode hoder i tillegg til gode ben, og det har vi vist at vi har. Jeg har jobbet kjempehardt, og det er godt å få betalt, sa waliseren.

Journalisten Jeremy Whittle har fulgt Tour de France i en årrekke og har skrevet boken «Bad Blood» om doping i sykkelsporten. I kveld fulgte han pressekonferansen til Geraint Thomas i Laruns.

Når VG konfronterer han med den store forskjellen på 2012 og 2018, peker Whittle på flere mulige årsaker:

– Geraint Thomas har syklet stabilt gjennom tre uker, uten å hoste opp spektakulære rykk eller ekstremt oppsiktsvekkende prestasjoner, som vi har sett før. Det er ingen «smoking gun» her for øyeblikket, og da er det heller ikke naturlig å stille spørsmål om dette dag ut og dag inn.

Whittle understreker at det ikke er naturlig å stille spørsmål uten substans.

– Dersom du spør en sykkelrytter om han har gjort noe galt, så vil han alltid si «nei». Det gir ingen mening å stille et slikt spørsmål. Det må være noe substansielt man lurer på, sier han til VG.

Geraint Thomas måtte gi noen sekunder til Primoz Roglic, men rykket ifra Tom Dumoulin på slutten av fredagens tøffe etappe i Pyreneene. Chris Froome falt derimot ned til en fjerdeplass i Tour-sammendraget.

Bare en 31 kilometer lang tempoetappe lørdag kan ødelegge for Thomas. Selv om Dumoulin og Roglic trolig vil ta noe tid på ham, er det ventet at 32-åringen holder stand og vinner Tour de France for første gang.

– Jeg skal forsøke å restituere best mulig i kveld og gjøre det som må gjøres i morgen. Det var en veldig god dag i dag, sier Thomas.

Mens mange journalister i Frankrike tar seieren hans for gitt, snakker 32-åringen fortsatt om å ta «dag for dag».

Han har 2.05 minutter ned til Dumoulin, 2.24 minutter ned til Roglic og 2,37 ned til lagkamerat Chris Froome.