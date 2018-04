Boasson Hagen med watt-rekord før Roubaix

RÅSTERK: Edvald Boasson Hagen syklet inn til en 19. plass i Flandern rundt for en uke siden. Her er han under Flandern rundt tidligere denne måneden. Foto: DIRK WAEM / BELGA

COMPIÈGNE (VG) En fryktelig sesongoppkjøring til tross: Edvald Boasson Hagen (30) satt personlig watt-rekord i Flandern rundt forrige helg. Nå stiger optimismen foran Paris-Roubaix på søndag.

– Det skal være mulig å vinne en av de virkelig store klassikerne, selv om jeg ikke har lykkes i løpet av mer enn ti år som proff, sier Boasson Hagen.

Han sitter foran peisen i en hotellresepsjon helt sør i Belgia. 30-åringen snakker kanskje ikke i store bokstaver, men bekrefter overfor VG at han er optimist foran vårens store målsetting.

I vinter ble han først satt ut av spill av en lungebetennelse. Deretter måtte han under kniven for å fjerne galleblæren. Det kostet til slutt en hel måneds trening.

På det tidspunktet satt trener Fredrik Mohn umiddelbart en rød ring rundt datoen 8. april i kalenderen. Flandern rundt uken før ville komme for tidlig, mente han. Men Paris-Roubaix – som nå står for døren – var innenfor rekkevidde.

– Inntil for to uker siden var alt veldig usikkert. Men nå har det gått mye bedre. Jeg har forhåpninger foran Roubaix, sier Mohn.

Det er ikke uten grunn: Boasson Hagens trener smilte da han så syklistens egne tall etter Flandern rundt forrige søndag. 30-åringen har aldri produsert mer watt i akkurat dette rittet enn i år. På tross av en vanskelig vinter.

Boasson Hagen ble til slutt nummer 19 i et kupert ritt han aldri har maktet å prege.

– Årets Flandern var det hardeste som er kjørt på mange, mange år. Når jeg ser på wattprofilen til Edvald, så kjørte han mye hardere i år enn i 2017, sier Mohn.

Watt sier noe om hvor mye kraft – effekten – rytterne tilfører pedalene.

– Alle jeg har snakket med sier at årets Flandern var noe av det hardeste de har kjørt. De har heller ikke sett så høye tall på wattmåleren før. Da er det bra å være med der jeg var. Jeg er greit fornøyd, selv om resultatet ikke var noe å skrive hjem om, sier Boasson Hagen.

Han drømmer om en seier på velodromen i Roubaix søndag ettermiddag. En plass på pallen henger også høyt. Mens Alexander Kristoff har vunnet to av sykkelverdens fem monumenter, har Boasson Hagen til gode å komme på pallen.

– Det skal være mulig. Jeg har mange år igjen av karrieren, sier han.

Akkurat hvor mange år, er han mer usikker på.

– Jeg er nok ikke proffrytter når jeg er 40. Men det er mange som legger opp mellom 35 og 40 år. Der vil no jeg også være. 37-ish, sier Boasson Hagen.

– Har du noen gang tenkt «Hva driver jeg med, dette gidder jeg ikke mer»?

– Det hende at man får den tanken, men så kommer man på at alternativet absolutt ikke er noe bedre. Det vi gjør er gøy, og jeg vil tro det kan være drittdager på alle arbeidsplasser. Sånn kan det være her også, som når vi sykler i regn, snø og det gjør vondt i kroppen. Men etter en varm dusj i bussen, så er man på rett plass igjen. Jeg har aldri vurdert å legge opp, for å si det sånn, sier Boasson Hagen, før han fortsetter:

– Kontorjobb, eller en annen type jobb, er ikke noe mer fristende.

– Den dagen karrieren er over, hva vil du drive med da?

– Jeg har nok tenkt noe, men ikke lagt noen plan, sier 30-åringen.

Han har en stor lidenskap for kaffe. Det betyr ikke at han ender opp som barista.

– Det er gøy, men jeg kommer nok ikke til å jobbe bak baren. Men det hadde vært gøy å jobbe med noen prosjekter rundt det. Ikke for å tjene de store pengene, men fordi interessen er der.

– Sykkelsporten?

– Jeg skal ikke være sportsdirektør. Jeg liker å reise, men også å være hjemme. En sportsdirektør reiser nesten mer enn en rytter. Jeg blir et eller annet, men tenker samtidig at det er bra å ikke ha planen klar. Dersom man har det, så er man også klar for å legge opp.

PS! Boasson Hagens kontrakt med Dimension Data-laget går ut etter denne sesongen. Nordmannen vil gjøre seg ferdig med vårklassikerne før han ofrer fremtiden som syklist noen tanker.

