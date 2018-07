MØTER KRITIKK: Edvald Boasson Hagen og Dimension Data får passet påskrevet av Johan Kaggestad. Foto: Junge, Heiko / NTB scanpix

Kaggestad slakter Boasson Hagens lag

Publisert: 11.07.18 10:00

SARZEAU (VG) Edvald Boasson Hagen (31) får merkelappen «dau og tung», mens Mark Cavendish (33) kalles en «halvdød hest» av Johan Kaggestad. Lagsjefen slår tilbake.

I går bommet Dimension Data-laget enda en gang. Tre spurter på rad har nå endt med frustrasjon for seiersvante Mark Cavendish.

Han har 30 etappeseirer i Tour de France på CV-en sin. Det er bare fire seirer opp til rekorden til Eddy Merckx.

I øyeblikket virker det vanskelig: «Toget» rundt Cavendish fungerer alt annet enn som i glansdagene.

– Cavendish er ikke i form etter en trøblete vår. Han har ikke gjort jobben som skal til. Jeg mener det er feil av dette laget å satse på en halvdød hest. Det er heller ikke tillitvekkende at Mark Renshaw er hentet inn som hjelperytter. Han gikk ut på dato for et par år siden. Da har de plutselig to halvdøde hester, sier TV 2-ekspert Johan Kaggestad til VG i Frankrike.

Han gir seg ikke med det. Edvald Boasson Hagen imponerer heller ikke den folkekjære kommentatoren:

– Edvald har hatt en svak sesong. Han kan bare slå i bordet med en etappeseier i Tour of Norway, men der er ikke motstanden all verden. Det er den heller ikke på en NM-tempo. Edvald virker dau og tung. Det kan kanskje forklares med at han har vært og gjennomgikk en galleblæreoperasjon i vinter, sier Kaggestad.

– Ikke spark en hund som ligger nede

Stemningen var rolig, men alt annet enn sprudlende utenfor lagbussen til Dimension Data i går ettermiddag.

Fernando Gaviria har tatt over spurt-tronen i Tour de France etter sin andre etappeseier.

Lagsjef Douglas Ryder svarer høflig på alt som kommer av spørsmål, men har en innbitt mine i møte med media. Noen meter unna av ham står Peta Todd, kjæresten til Cavendish, med et av parets barn. Hun venter på at 33-åringen skal dusje vekk den verste skuffelsen.

– Har Cavendish det som trengs lenger?

– Selvfølgelig. Han er en mester. Ikke spark en hund som ligger nede. Da biter den deg. Han har den mentale biten som kreves. Han mangler bare bitte litt. Vi tror på ham og er overbevist om at han kjenner det og får den nødvendige energien snart, sier Ryder til VG.

– Jeg er fullstendig uenig

Han understreker at samarbeidet mellom rytterne fungerte langt bedre i går, enn på tourens to første etapper. Slik fremstår det også ut fra TV-bildene i ettertid.

– Kaggestad mener Boasson Hagen virker dau og tung?

– Langt ifra! Se på dagens etappe: Han satt i vinden foran Mark (Cavendish) og blokkerte en kanal der andre lag kunne kjøre seg opp. Likevel hadde han krefter igjen til å taue med en kilometer igjen, i motvind. Det er fantastisk. Jeg er fullstendig uenig med den norske kommentatoren, sier Dimension Data-sjefen.

Cavendish slo frustrert ut med armene med 100 meter igjen av tirsdagens spurt. Han følte han ble sperret. I praksis var han imidlertid sjanseløs.

Edvald Boasson Hagen pratet med VGs journalist mens han syklet seg ned på en rulle etter målgang i går kveld.

– Kaggestad kaller Cavendish en «halvdød hest», mens han sier at du virker dau og tung?

– Jeg tror ikke det er mange i Tour de France som er i dårlig form. Da hadde man ikke vært her. Men det er tidlig, og så har det vært utrolig varmt. Noen takler det bedre enn andre, sier 31-åringen fra Rudsbygd smilende.

– Du var gjennom en operasjon i vinter og har vært syk i vår: Er du der du var i fjor formmessig?

– Jeg er ikke langt unna. Jeg kan ikke skylde på det som skjedde i januar nå. Jeg føler meg ikke helt på topp ennå, men tror bare det skyldes varmen og at jeg trenger noen dager å komme i gang på, sier Boasson Hagen.